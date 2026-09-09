ハリー・ウィンストンの新作は、野球からアイデアを得たユニークなモデル

ハリー・ウィンストンは、「HWモーメント・コレクション」の新作モデルとして、エッジの効いたデザインの「HW モーメント・ブリング ボール」を発表した。世代を超えて継承される伝統とも言える、アメリカの国民的スポーツである「野球」からインスピレーションを得た本モデルは、他にないユニークなデザインが1番の特徴だ。

【画像】野球からインスピレーションを得た遊び心あふれるタイムピース（写真4点）

野球場を俯瞰した文字盤デザインとなっており、よくみるとベースをイメージした球体が立体的に表現されているのだ。文字盤全体が球場のようなデザインになっていることに加え、一目でそれとわかる野球ボールのステッチを意識したバンド部分も、この時計に大きな個性を与えている。時計全体に遊び心溢れるディテールが散りばめられており、ユニークなファッションアイテムとして活躍してくれること間違いないだろう。

本タイムピースにはオリジナルの野球ボール型プレゼンテーションボックスに収められて販売され、それぞれ創始者ハリー・ウィンストンのサインが添えられている。

「HW モーメント・ブリングボール」

キャリバー： HW2008

タイプ： 機械式自動巻き

石数： 28

機能： 28,800回/時(4Hz)

ヒゲゼンマイ： シリコン製平ヒゲゼンマイ

仕上げ： サーキュラー コート・ド・ジュネーブ、ロジウムメッキ、サーキュラー グレイン

パワーリザーブ： 最長72時間

ケース素材： 18Kホワイトゴールド

ケースサイズ： 直径:40mm × 厚さ:13.45mm

サファイアクリスタル： 両面無反射加工サファイアクリスタル

ケースバック： シースルーバック、サファイアクリスタル

防水性： 3気圧

価格：976万8000円(税込)