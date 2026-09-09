ガンバ大阪は9日、テゲバジャーロ宮崎からFW土信田悠生が完全移籍で加入することを発表した。

現在27歳の土信田は駒澤大学から2022年にロアッソ熊本に加入。その後、2024年にツエーゲン金沢に移籍し、今年から宮崎でプレー。明治安田J2・J3百年構想リーグでは19試合出場で9得点を記録し、2026／27明治安田J2リーグではここまで5試合出場1得点をという成績を残していた。

完全移籍が決定した土信田はG大阪のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「ガンバ大阪に関わる全ての皆様、初めまして。テゲバジャーロ宮崎から加入する事になりました、土信田悠生です。自分の持てる全ての力を出して、ガンバ大阪の勝利のために戦います。よろしくお願いします！」

また、所属していた宮崎のクラブ公式サイトでは以下のようにコメントしている。

「この度、ガンバ大阪に移籍することを決めました。シーズン途中のこのタイミングでチームを離れる決断をしたこと、本当に申し訳なく思っております。約8カ月間でしたが、本当にたくさんのことを経験させてもらいました。大熊監督をはじめとするチームスタッフの方々や、素晴らしいチームメイトに出会い、一緒に戦うことができた時間は僕の宝物です」

「どんなときも前向きな言葉をかけてくれて、支えてくださったファン・サポーターの皆さんにも、本当に感謝しかありません。たくさん自分のチャントを歌ってもらえて嬉しかったです。テゲバジャーロ宮崎の一員としてプレーできたことを、僕は誇りに思います。もっと成長して、もっとゴールを決めて、もっと活躍する姿を皆さんに見せられるように、覚悟を持って行ってきます。約8カ月間、本当にありがとうございました」