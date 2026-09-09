フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は現地時間8日、2026年の男子バロンドール候補者30名を発表した。

バロンドールは、世界中のジャーナリストによる投票で決定される世界最優秀選手賞で、1956年に『フランス・フットボール』によって創設された。2010年にはFIFAとのパートナーシップにより、名称を“FIFAバロンドール”と改めたが、契約満了に伴い2016年から『フランス・フットボール』主催のバロンドールが復活。直近では2024年にスペイン代表MFロドリ、2025年にフランス代表FWウスマン・デンベレが初受賞を果たしている。

今回の30名には、チャンピオンズリーグ（CL）で2連覇を達成したパリ・サンジェルマン（PSG）から、今夏加入したフェラン・トーレスを含め、最多の10名が選出。攻撃を彩ったデンベレやフヴィチャ・クヴァラツヘリアに加え、中盤で多彩なボールコントロールを披露したヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ファビアン・ルイス、盤石のDFラインを築いたハキミ・アクラフ、マルキーニョス、ウィリアン・パチョ、ヌーノ・メンデスがリストインした。

そのほか、CLファイナリストに名を連ねたアーセナルからは、堅守を支えたデクラン・ライス、ウィリアン・サリバ、ガブリエウ・マガリャンイスが選出。また、先日アルゼンチン代表からの引退を発表したリオネル・メッシは、通算8度目のタイトル獲得した2023年以来の候補者30名にノミネートされている。

発表された候補者は以下の通り。授賞式は10月26日にロンドンで行われる。

◆■2026年のバロンドール候補

※（）内は（所属クラブ／代表チーム）

ジュード・べリンガム（レアル・マドリード／イングランド代表）

パウ・クバルシ（バルセロナ／スペイン代表）

マルク・ククレジャ（チェルシー→レアル・マドリード／スペイン代表）

ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン／フランス代表）

ルイス・ディアス（バイエルン／コロンビア代表）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／ポルトガル代表）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／ノルウェー代表）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／ブラジル代表）

ハリー・ケイン（バイエルン／イングランド代表）

アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ代表）

ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン代表）

フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン／ジョージア代表）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／ブラジル代表）

サディオ・マネ（アル・ナスル／セネガル代表）

ラウタロ・マルティネス（インテル／アルゼンチン代表）

キリアン・エンバぺ（レアル・マドリード／フランス代表）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル代表）

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／元アルゼンチン代表）

ミカエル・オリーズ（バイエルン／フランス代表）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル代表）

ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン／エクアドル代表）

フリアン・キニョーネス（アル・カーディシーヤ／メキシコ代表）

デクラン・ライス（アーセナル／イングランド代表）

ロドリ（マンチェスター・シティ→バルセロナ／スペイン代表）

ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／スペイン代表）

フェラン・トーレス（バルセロナ→パリ・サンジェルマン／スペイン代表）

ウィリアン・サリバ（アーセナル／フランス代表）

ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／フランス代表）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／ブラジル代表）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／ポルトガル代表）