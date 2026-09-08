フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は8日、2026年の男子ヤシン・トロフィー候補者10名と、女子部門の世界最優秀GKの候補者5名を発表した。

ヤシン・トロフィーは、2019年に新設された“GK版バロンドール”と称される賞。史上唯一GKとしてバロンドールを受賞した元ソビエト連邦代表の故レフ・ヤシン氏にちなんで名付けられた。初代受賞者であるリヴァプール所属のブラジル代表GKアリソンをはじめ、これまでにイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ、ベルギー代表GKティボー・クルトワ、アルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスらが受賞している。

今回発表された男子10名のノミネートには、パリ・サンジェルマン（PSG）をUEFAチャンピオンズリーグ（CL）連覇へ導いたロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフや、FIFAワールドカップ2026でスペイン代表のW杯制覇に大きく貢献したGKウナイ・シモンらが選出。さらに、アーセナルの守護神として安定したパフォーマンスを誇るスペイン代表GKダビド・ラヤ、バルセロナ所属のGKジョアン・ガルシアも選出され、北中米W杯のスペイン代表メンバー3名全員が名を連ねた。また、同大会で脚光を浴びたカーボベルデ代表GKヴォズィーニャもノミネートされた。

また、女子部門では世界最優秀GKの候補者5名が発表され、マンチェスター・シティ・ウィメンズに所属する女子日本代表（なでしこジャパン）GK山下杏也加がノミネートを果たした。山下は今年開催されたAFC女子アジアカップ・オーストラリア2026でなでしこジャパンのアジア制覇に貢献している。

発表された男子・女子の候補者は以下の通り。授賞式は10月26日にロンドンで行われる。

◆■2026年のヤシン・トロフィー候補

※（）内は（所属クラブ／代表チーム）

ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル／モロッコ代表）

ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／ベルギー代表）

ジョアン・ガルシア（バルセロナ／スペイン代表）

グレゴール・コベル（ドルトムント／スイス代表）

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ→チェルシー／アルゼンチン代表）

エドゥアール・メンディ（アル・アハリ・サウジ／セネガル代表）

ダビド・ラヤ（アーセナル／スペイン代表）

マトヴェイ・サフォノフ（パリ・サンジェルマン／ロシア代表）

ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ／スペイン代表）

ヴォズィーニャ（シャヴェス→コロコロ／カーボベルデ代表）

◆■女子部門の世界最優秀GK候補者

※（）内は（所属クラブ／代表チーム）

アン・カトリン・ベルガー（バイエルン／女子ドイツ代表）

カタ・コル（バルセロナ／女子スペイン代表）

ハンナ・ハンプトン（チェルシー／女子イングランド代表）

ロレーナ（カンザスシティ・カレント／女子ブラジル代表）

山下杏也加（マンチェスター・シティ／なでしこジャパン）