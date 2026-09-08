日本サッカー協会（JFA）は8日、日本女子代表（なでしこジャパン）が10月9日にハイチ女子代表と国際親善試合を行うことを発表した。

試合会場はリーグ・ドゥ（フランス2部）のレッドスターがパリ郊外に本拠地を構える『スタッド・バウアー』。現地時間9日20時（日本時間10日3時）キックオフを控える。なお、テレビ放送については未定となっている。

最新のFIFAランキングでなでしこジャパンの5位に対し、ハイチ女子代表は47位。両チームはこれまでに一度も対戦経験がなく、今回が初顔合わせとなる。なお、現地時間13日にはすでにFIFAランク3位のドイツ女子代表との対戦も決定している。

今回のマッチメイクに関して、狩野倫久監督はJFAを通じ、以下のように述べている。

「ハイチ女子代表の選手の多くはフランスをはじめ、世界各国のリーグでプレーしており、個々の高いフィットネス能力や身体能力を備えたチームという印象を持っています。現在の FIFA ランキング以上のポテンシャルを持つ、非常に力のあるチームだと考えています」

「また、監督を務めるピア・スンドハーゲさんは、世界の女子サッカー界を代表するレジェンドの一人です。なでしこジャパンが優勝した2011年のFIFA女子ワールドカップでは、決勝で対戦したアメリカ女子代表の監督を務められていました。また、2008年の北京オリンピック、2012 年のロンドンオリンピックではアメリカを率いて金メダルを獲得し、大会連覇を成し遂げています。そのような素晴らしい指導者のもと、ハイチもチームとして着実に力を高め、代表チームの再構築を進めている印象があります」

「今回の欧州遠征では、ハイチ、そしてドイツという、それぞれ異なる特徴を持つ相手と対戦できることを楽しみにしています。一戦一戦しっかりと準備し、それぞれの試合に全力で臨みたいと思います」