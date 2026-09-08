ミネソタ・ユナイテッドを退団したコロンビア代表MFハメス・ロドリゲスが、セリエB（イタリア2部）のアヴェッリーノへの移籍に近づいているようだ。スペインメディア『マルカ』が報じている。

FIFAワールドカップ2026ではキャプテンとして全5試合に出場していたハメス・ロドリゲスだったが、先日にメジャーリーグ・サッカー（MLS）のミネソタ・ユナイテッドとの契約を双方合意のもとで解消していた。

そんななか、今回の報道によると、アレッサンドロ・ネスタ監督が率いるアヴェッリーノが、同選手との交渉を最終段階まで進めているという。

ネスタ監督自身が選手サイドと直接対話を行っており、両者の条件面での隔たりはほとんどなく、現在は金銭面の詳細を詰めている段階だが、近いうちにも正式発表となる可能性があるとのことだ。

なお、アヴェッリーノは今季ここまでのセリエBで首位パレルモと勝ち点3差の5位につけている。

現在35歳のハメス・ロドリゲスは、欧州上陸後にポルトやモナコで活躍。コロンビア代表の一員として出場したFIFAワールドカップブラジル2014で、6ゴールを挙げて大会得点王に輝く活躍を見せ、母国のベスト8入りに貢献すると、大会終了後にはレアル・マドリードへの移籍を勝ち取った。レアル・マドリードでは背番号「10」を与えられたものの、時間の経過とともに序列が低下。バイエルンへ2年間のレンタル移籍へ出た後、2020年夏にエヴァートンへ完全移籍した。

その後はアル・ラーヤン（カタール）、オリンピアコス（ギリシャ）、サンパウロ（ブラジル）、ラージョ・バジェカーノ（スペイン）の各大陸のクラブを渡り歩き、昨年1月にはクラブ・レオンに加入。メキシコの名門では公式戦通算34試合出場5ゴール9アシストを記録したが、昨年末に契約満了となり、フリーとなっていた。