名曲「おなじ星」「片思い」が再び！ Jungle Smile、デビュー30周年に25年ぶりのアルバムでセルフカバー

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、1996年のデビューから30周年を迎えるポップユニット、Jungle Smileに注目。高木郁乃と吉田ゐさおの2人が25年ぶりに届けるニューアルバム『ジャンスマ３０（サンジュウ）』のリリースが決定。30年の歩みを重ねた2人の音楽と、今なお進化を続けるJungle Smileの魅力に迫ります。
◆名曲「おなじ星」が新たなバージョンで登場
1996年のデビューから30年。高木郁乃と吉田ゐさおによるポップユニット、Jungle Smileが、これまでの歩みと現在進行形の音楽を詰め込んだ記念アルバム『ジャンスマ３０（サンジュウ）』を2026年11月25日（水）にリリースします。
2人が25年ぶりに届けるニューアルバムには、10年ぶりの新曲となる「由紀子（いい女 第3巻）」「ハッピィーエンドが歌ってる」を収録。さらに、デビュー曲「風をおこそう」をはじめ、スマッシュヒットを記録した代表曲「おなじ星」「片思い」のセルフカバー“ジャンスマ３０バージョン”も収められます。そのほか、K-MIX開局30周年記念コンサート「再会」や、デビュー20周年特別企画「ジャンスマ、成人式」で配布された楽曲も収録され、30年にわたる2人の音楽活動を振り返ることのできる内容となっています。
また、ボーナストラックとして、Jungle Smile結成当初から存在しながら、これまでアルバムには収録されていなかった「まちぼうけ」に加え、今年7月に配信されたWEBドラマ／チュートリアル動画シリーズ第2弾「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」のテーマソングに起用された「おなじ星」のTVエディット・バージョンも収録。
アルバム発売に先駆け、「おなじ星 -TV edit-」の先行配信もスタート。さらに同曲のMUSIC VIDEOも公開されています。
時を経ても色褪せることのない名曲の数々と、今のJungle Smileを映し出す新たな楽曲が1つにまとまった『ジャンスマ３０』。30年という歳月を振り返るだけでなく、これからの2人の音楽にもつながる、アニバーサリーイヤーならではのスペシャルアルバムに仕上がっています。
さらに、2027年3月7日（日）には、東京・大手町三井ホールでデビュー30周年を記念した10年ぶりのライブも開催予定。公演の詳細は、後日オフィシャルサイトやSNSなどで発表されます。
＜リリース情報＞
発売日：2026年11月25日（水）
形態：CD（3面1デジトレイ）
レーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ
＜収録曲＞
【収録内容】全10曲予定
01．おなじ星（ジャンスマ３０バージョン）
02．風をおこそう（ジャンスマ３０バージョン）
03．片思い（ジャンスマ３０バージョン）
04．流星スペクタクル
05．理由は要らない
06．オオルリ
07．由紀子（いい女 第3巻） ※新曲
08．ハッピィーエンドが歌ってる ※新曲
＜ボーナストラック＞
09．まちぼうけ
10．おなじ星 -TV edit- [ドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」テーマソング]
＜先行配信情報＞
絶賛配信中
形態：DL／ST
＜Jungle Smileライブ情報＞
「Jungle Smileデビュー30周年記念ライブ（仮題）」
2027年3月7日（日）@東京 大手町三井ホール
※ライブの詳細は後日発表予定
高木いくの
「THOU(SA)NDS(サウンズ)」
2026年10月10日（土）@新潟・加茂山公園野外ステージ
「高木いくのプレミアムライブ 2026」
2026年12月6日（日）@東京・KIWA TENNOZ
※詳細は高木いくの公式サイトをご確認ください
吉田ゐさお withぴーかぶぅオーケストラ
「高崎こどもコンサート」（「高崎音楽祭」の一環）
2026年10月3日（土）@高崎芸術劇場 大劇場
※詳細は高崎音楽祭の公式サイトをご確認ください
＜Jungle Smile プロフィール＞
Jungle Smile（ジャングル・スマイル）は、高木郁乃と吉田ゐさおの2人からなるポップユニット。1994年に結成し、1996年11月、ビクターエンタテインメント・スピードスターレコーズよりデビュー。シングル「おなじ星」（オリコン27位・登場回数17回）、「片思い」（オリコン47位・登場回数13回）や、アルバム『林檎のためいき』（オリコン5位・登場回数7回）などがヒットを記録した。2002年に活動を休止。
2016年のデビュー20周年記念イヤーには、東京キネマ倶楽部にてデビュー20周年特別企画「ジャンスマ、成人式」を開催。昼夜2公演ともチケットが完売した。デビュー30周年となる2026年は、11月25日に記念アルバム『ジャンスマ３０』をリリースし、2027年3月7日にはデビュー30周年記念ライブの開催を予定している。ユニット名の由来は、「殺伐としたジャングルのような都会でもいつも笑顔でいられる」という高木郁乃の想いから。現在はそれぞれソロで活動。高木郁乃は「高木いくの」名義で活動中。