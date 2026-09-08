名曲「おなじ星」「片思い」が再び！ Jungle Smile、デビュー30周年に25年ぶりのアルバムでセルフカバー

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、1996年のデビューから30周年を迎えるポップユニット、Jungle Smileに注目。高木郁乃と吉田ゐさおの2人が25年ぶりに届けるニューアルバム『ジャンスマ３０（サンジュウ）』のリリースが決定。30年の歩みを重ねた2人の音楽と、今なお進化を続けるJungle Smileの魅力に迫ります。1996年のデビューから30年。高木郁乃と吉田ゐさおによるポップユニット、Jungle Smileが、これまでの歩みと現在進行形の音楽を詰め込んだ記念アルバム『ジャンスマ３０（サンジュウ）』を2026年11月25日（水）にリリースします。2人が25年ぶりに届けるニューアルバムには、10年ぶりの新曲となる「由紀子（いい女 第3巻）」「ハッピィーエンドが歌ってる」を収録。さらに、デビュー曲「風をおこそう」をはじめ、スマッシュヒットを記録した代表曲「おなじ星」「片思い」のセルフカバー“ジャンスマ３０バージョン”も収められます。そのほか、K-MIX開局30周年記念コンサート「再会」や、デビュー20周年特別企画「ジャンスマ、成人式」で配布された楽曲も収録され、30年にわたる2人の音楽活動を振り返ることのできる内容となっています。また、ボーナストラックとして、Jungle Smile結成当初から存在しながら、これまでアルバムには収録されていなかった「まちぼうけ」に加え、今年7月に配信されたWEBドラマ／チュートリアル動画シリーズ第2弾「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」のテーマソングに起用された「おなじ星」のTVエディット・バージョンも収録。アルバム発売に先駆け、「おなじ星 -TV edit-」の先行配信もスタート。さらに同曲のMUSIC VIDEOも公開されています。時を経ても色褪せることのない名曲の数々と、今のJungle Smileを映し出す新たな楽曲が1つにまとまった『ジャンスマ３０』。30年という歳月を振り返るだけでなく、これからの2人の音楽にもつながる、アニバーサリーイヤーならではのスペシャルアルバムに仕上がっています。さらに、2027年3月7日（日）には、東京・大手町三井ホールでデビュー30周年を記念した10年ぶりのライブも開催予定。公演の詳細は、後日オフィシャルサイトやSNSなどで発表されます。発売日：2026年11月25日（水）形態：CD（3面1デジトレイ）レーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ＜収録曲＞【収録内容】全10曲予定01．おなじ星（ジャンスマ３０バージョン）02．風をおこそう（ジャンスマ３０バージョン）03．片思い（ジャンスマ３０バージョン）04．流星スペクタクル05．理由は要らない06．オオルリ07．由紀子（いい女 第3巻） ※新曲08．ハッピィーエンドが歌ってる ※新曲＜ボーナストラック＞09．まちぼうけ10．おなじ星 -TV edit- [ドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」テーマソング]絶賛配信中形態：DL／ST「Jungle Smileデビュー30周年記念ライブ（仮題）」2027年3月7日（日）@東京 大手町三井ホール※ライブの詳細は後日発表予定高木いくの「THOU(SA)NDS(サウンズ)」2026年10月10日（土）@新潟・加茂山公園野外ステージ「高木いくのプレミアムライブ 2026」2026年12月6日（日）@東京・KIWA TENNOZ※詳細は高木いくの公式サイトをご確認ください吉田ゐさお withぴーかぶぅオーケストラ「高崎こどもコンサート」（「高崎音楽祭」の一環）2026年10月3日（土）@高崎芸術劇場 大劇場※詳細は高崎音楽祭の公式サイトをご確認くださいJungle Smile（ジャングル・スマイル）は、高木郁乃と吉田ゐさおの2人からなるポップユニット。1994年に結成し、1996年11月、ビクターエンタテインメント・スピードスターレコーズよりデビュー。シングル「おなじ星」（オリコン27位・登場回数17回）、「片思い」（オリコン47位・登場回数13回）や、アルバム『林檎のためいき』（オリコン5位・登場回数7回）などがヒットを記録した。2002年に活動を休止。2016年のデビュー20周年記念イヤーには、東京キネマ倶楽部にてデビュー20周年特別企画「ジャンスマ、成人式」を開催。昼夜2公演ともチケットが完売した。デビュー30周年となる2026年は、11月25日に記念アルバム『ジャンスマ３０』をリリースし、2027年3月7日にはデビュー30周年記念ライブの開催を予定している。ユニット名の由来は、「殺伐としたジャングルのような都会でもいつも笑顔でいられる」という高木郁乃の想いから。現在はそれぞれソロで活動。高木郁乃は「高木いくの」名義で活動中。