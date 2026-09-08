今日の運勢 9月9日（水）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月9日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月9日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？心のままにゆっくり過ごせるようです。近所を散歩すると新たな楽しみが見つかることも。感性が豊かなので、何か表現活動をするのもおすすめ。SNSを活用すれば、いろいろな人にあなたを知ってもらうことができそうです。熱中できるものが見つかりそうです。とくに仕事や勉強などで、自分のペースがつかめるようになって、充実感を得られることでしょう。物事が順調に進んでいくと、ストレスからも解放されそう。好奇心のおもむくままに行動するといいでしょう。気になっていたものをリサーチし、好きなことを学んでみましょう。まるで子供のころのように夢中になれて、あっという間に一日が終わってしまうはず。恋人やパートナーと、じっくり話をする時間がありそうです。真面目な内容になるかもしれませんが、あまり緊張しないように。お茶や食事でもしながら、リラックスして語り合いましょう。雑談をしていると様々なアイデアが思いつくようです。実現できるように、仲間と力を合わせていくとよいでしょう。ふと行きたくなった場所へ出かけてみるのも◎新しい目標もできそう。交友関係が広がるようです。フリーならばステキな出会いも期待できそう。自分らしさをアピールしてみましょう。趣味を追求するのもおすすめ。仕事などに結びついていく可能性もあり。自分の時間を大切にしましょう。映画などの作品を見るのがおすすめ。夢のような世界に浸ることでリフレッシュができるようです。モチベーションが上がるように、部屋に好きなキャラクターアイテムを置くのもおすすめ。仕事などにおいて次の一手が見えてくるようです。はっきりとしないものや、曖昧だなと思ったとしても、周りの雰囲気に合わせてみると案外上手くいきそう。今日はこだわりが強くなりそうですが、きちんと説明できれば上手くいきそうです。自分の意見をまとめておくと◎買い物に出かける場合は、リストを作っておくと時間短縮ができるようです。気が散りやすいので、うっかりミスなどに気をつけて。ウワサ話などを聞くこともありそうですが、よく考えてから発言するようにしましょう。いっときの感情に流されないことが大事。思い通りにならないことで、焦りが生まれてしまう可能性も。上手くつかめないかもしれませんが、その間にできることもあるようです。環境を良いものに変えていくためにも、しっかりと作戦を考えましょう。身の回りのメンテナンスをしましょう。「後でやろう」と放っておいたものを片付けていくと良いでしょう。1つひとつ向き合って整理していくと、自分を見つめ直しているかのようで、気持ちもスッキリしそう。小さなことでも我慢が積み重なっていくと、感情が爆発してしまいそう。そうなる前に気持ちの整理をつけたりスッキリできるように動いたりしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/