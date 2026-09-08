欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグ（CL）が現地時間8日（日本時間9日）に開幕する。

欧州各国を代表する強者が一堂に会する“群雄割拠”のCLがいよいよ開幕。今シーズンもリーグフェーズからパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）vsバルセロナ（スペイン）、バイエルン（ドイツ）vsマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）、アーセナル（イングランド）vsレアル・マドリード（スペイン）など好カードが目白押しで、日本人選手の活躍にも注目が集まる。

開幕に先立ち、データサイト『Opta』のスーパーコンピュータは1万回のシミュレーションを実施し、各チームの優勝確率や各ラウンドへの進出確率を算出。現時点での優勝候補筆頭は、昨シーズンのファイナリストにして現プレミアリーグ王者のアーセナルで、確率は「20.9％」となっている。リーグフェーズでは難敵との対戦が続くが、ラウンド16進出確率は「93.8％」と極めて高い。決勝でPK戦の末に敗れた昨シーズンの悔しさをバネに、悲願の初優勝となるだろうか。

対抗馬はブンデスリーガ連覇中の“ドイツの盟主”バイエルンで「19.4％」。3番手以降はエンツォ・マレスカ監督のもとで新時代をスタートさせたマンチェスター・シティ、欧州屈指の破壊力を誇り、ラ・リーガ連覇中のバルセロナと続く。PSGが3連覇を果たす確率は現時点で「7.1％」、3年連続で決勝へ駒を進める確率は「14.4％」となっている。

決勝戦は来年6月5日、スペインの首都マドリードにある『エスタディオ・メトロポリターノ』にて開催。果たしてどのクラブがビッグイヤーを手にするのだろうか。現時点での優勝確率トップ10、およびその10クラブのノックアウトフェーズ進出確率は以下の通り。



◼︎優勝確率

1位 アーセナル（20.9％）

2位 バイエルン（19.4％）

3位 マンチェスター・シティ（12.3％）

4位 バルセロナ（8.2％）

5位 パリ・サンジェルマン（7.1％）

6位 リヴァプール（6.1％）

7位 レアル・マドリード（4.4％）

8位 マンチェスター・ユナイテッド（3.8％）

9位 インテル（3.6％）

10位 アストン・ヴィラ（2％）

◼︎ノックアウトフェーズ進出確率

アーセナル 93.8％

バイエルン 93.3％

マンチェスター・シティ 86.9％

バルセロナ 82.4％

パリ・サンジェルマン 77.2％

リヴァプール 79.4％

レアル・マドリード 75.2％

マンチェスター・ユナイテッド 69.6％

インテル 73.7％

アストン・ヴィラ 60.7％