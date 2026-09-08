お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加によるスイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会(読み:ティーパーティー)』の取材会が8日に東京・西武渋谷店で行われ、田辺、きりやはるか、酒寄希望、あんりが登場した。

田辺智加

昨年の『田辺のお茶会』が大盛況

今回が2回目となる『田辺のお茶会』のテーマはイギリス。“芸能界のスイーツ女王”として知られる田辺がシャーロック・ホームズに扮する。会場では、田辺がセレクトしたお勧めスイーツ詰め合わせのお菓子セットをオリジナルトートバッグ付きで販売するほか、会場でしか購入できないオリジナルグッズも多数用意。イベントは8日〜14日に西武渋谷店A館1階プロモーションスペースで開催され、8日、12日には田辺によるサイン会も行われる。

昨年に続いて2回目の開催となり、田辺は「昨年はすごくて、初日にほぼ完売。棚を売ってたみたいなもんですよ。吉本(興業)さんが、私の人気を見誤った」と反響をアピール。また、「オープン10時から午後3時まで列が途切れなかったんですよ、5時間。だからその時はずっと立ってました」と振り返った。

西武渋谷の思い出を田辺智加が語る

田辺は、今回のオススメを聞かれると、スイーツバッグと説明。さらに昨年よりパワーアップした部分について「私が今まで関わってきたお店の方々との協力がすごくあって」とし、「“スイーツ女王”としてやってきた実績がとてもあるなと思いますね」と冗談めかして語り、来年以降についても「場所と、お客さまが望んでくださるならぜひやりたいなとは思いますね」と意気込みを明かした。

会場となる西武渋谷は、9月30日をもって営業を終了する。西武渋谷の思い出を聞かれた田辺は、「高校生のときに、とても思い出があって」と切り出し、「好きな人がいて、いつもこの西武の前で別れるんですけど、そのときに初めて下の名前を呼ばれたんですね、さらっと」と回顧。続けて、あんりが「(その人がイベントに)来てさ、『あっ』てなっちゃう可能性あるよ」と言うと、田辺は「でも、それ言われても、昔好きだっただけだからね」と淡々と返し、場を笑わせていた。