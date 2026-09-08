日本サッカー協会（JFA）と株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下：みずほFG）は8日、11月29日（日）と12月5日（土）に行うなでしこジャパン（日本女子代表）の国際親善試合を「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。」として開催することを発表した。

「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。」はみずほFGの特別協賛のもと、11月29日に広島県の『エディオンピースウイング広島』、12月（土）に岡山県の『JFE 晴れの国スタジアム』で開催される。みずほFGは2013年からJFAのパートナーを務め、今年8月にはWEリーグゴールドパートナー契約を締結。女子サッカーの舞台で挑戦を続ける選手やクラブの成長を後押ししている。

2試合の対戦相手やキックオフ時間については未定で、決定次第改めて発表される。『エディオンピースウイング広島』でなでしこジャパンが試合を行うのは今回が初めて。また、岡山県でなでしこジャパンの試合が開催されるのも初となっている。

「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026」の開催決定を受け、みずほFGは次のような声明を発表している。

「〈みずほ〉は 2013年からJFAのパートナーとして、サッカー日本代表の挑戦とともに歩んできました。また、2026年8月からは女子プロサッカーリーグ『WEリーグ』のゴールドパートナーとして、女子サッカーの舞台で挑戦を続ける選手やクラブの成長を後押ししています。なでしこジャパンは 2026年3月、アジアの頂点に立ち、2027年に行われる世界の舞台への出場権を獲得しました。今回の国際親善試合は、その世界の舞台に向けた挑戦の歩みを、国内のサポーターの皆さまにご覧いただける貴重な機会となります」

「世界一という高い目標に向かい、ひたむきに挑戦を続けるなでしこジャパン。そのまっすぐな情熱は、〈みずほ〉が信じる『青い挑戦」』そのものです。なでしこジャパンの『青い挑戦』と、その姿に心を動かされる人たちの輪を広げていくこと。〈みずほ〉は、こうした取り組みこそが、女子サッカーのさらなる発展を支え、パーパスである『ともに挑む。ともに実る。』を体現するものだと考えています。これからも、世界へ向かってひたむきに挑み続ける選手たちの歩みを、後押ししていきます」

また、みずほFGの木原正裕取締役兼執行役社長グループCEO、JFAの宮本恒靖会長はそれぞれ次のようなコメントを発表した。

◼︎木原正裕取締役兼執行役社長グループCEO

「私たちは2013年からJFAを支援し、日本サッカーの成長とともに歩んでまいりました。また、WEリーグのゴールドパートナーとしても女子サッカーを応援しています。この夏、多くの方々がサッカーに熱狂する光景を目にし、スポーツには人と人をつなぐ力があることをあらためて感じています。〈みずほ〉は、挑戦する人々を応援する存在でありたい。広島・岡山という2つの地域で行われる今回の2試合が、ひとりでも多くの方々が女子サッカーに出会うきっかけとなることを願っています」

◼︎宮本恒靖会長

「みずほフィナンシャルグループには、2013年から長きにわたり日本サッカーを支えていただき、現在はWEリーグのパートナーとしても女子サッカーの発展に力を貸していただいています。このたび、なでしこジャパンの国際親善試合2試合に特別協賛いただけることを、大変うれしく思います。アジアの頂点に立ったなでしこジャパンは、ここから再び世界一という大きな目標に向かって進んでいきます。世界の舞台へ挑み続ける選手たちの姿には、人の心を動かし、新しいファンを生み、子どもたちに夢や目標を与える力があります」

「JFAが策定した『女子サッカー全体戦略2026－2031』では、代表チームの強化だけでなく、普及・育成、指導者や審判の養成、国内リーグの発展、そしてファンやパートナーの拡大まで、女子サッカーに関わるすべてをつなぎながら、次のステージをめざしていきます」

「今回、広島と岡山でトップレベルの女子サッカーを直接見て、そのスピードや技術、選手たちの勝利への思いを感じていただけることは、とても大きな意味があります。この2試合が、新たに女子サッカーを好きになる人、サッカーを始める子どもたち、そして女子サッカーを支える人たちとの新しい出会いにつながってほしいと思います。広島、岡山から生まれる熱を、さらに多くの地域へ、そして未来へとつなげていく。みずほフィナンシャルグループをはじめ、女子サッカーに関わる皆さまと力を合わせながら、その歩みを力強く進めていきます」