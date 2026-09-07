クロアチアサッカー連盟（HNS）は7日、UEFAネーションズリーグ2026－27に臨むクロアチア代表の登録メンバー26名と予備メンバー7名を発表した。

先のFIFAワールドカップ2026をベスト32で終えたクロアチア。ズラトコ・ダリッチ前監督の退任に伴い、スラヴェン・ビリッチ監督を新指揮官に招へいした中、その新体制の初陣に臨む。

その新生ヴァトレニには今月9日で41歳となるルカ・モドリッチが代表キャリア継続によって招集。また、ヨシュコ・グヴァルディオール、ドミニク・リヴァコヴィッチ、マテオ・コヴァチッチ、イヴァン・ペリシッチといったその他の主力も順当に選出されている。

なお、クロアチアはネーションズリーグでリーグA・グループ3に属しており、今回のインターナショナルマッチウィークではアウェイのチェコ戦（9／26）、同じくアウェイのスペイン戦（9／29）、ホームのイングランド戦（10／3）、ホームのスペイン戦（10／6）の4試合を戦う予定だ。

今回発表されたクロアチア代表のメンバー、および予備メンバーは下記の通り。

◆■クロアチア代表

▼GK

ドミニク・リヴァコヴィッチ（バルセロナ／スペイン）

ドミニク・コタルスキー（ディナモ・ザグレブ）

イヴォル・パンドゥル（レンジャーズ／スコットランド）

▼DF

ヨシュコ・グヴァルディオール（マンチェスター・シティ／イングランド）

マルティン・エルリッチ（ミッティラン／デンマーク）

ヨシプ・ユラノヴィッチ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）

ルカ・ヴシュコヴィッチ（ブライトン／イングランド）

ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン／ドイツ）

ヨシプ・シュタロ（ラツィオ／イタリア）

イヴァン・スモルチッチ（コモ／イタリア）

▼MF

ルカ・モドリッチ（ミラン／イタリア）

ペタル・スチッチ（インテル／イタリア）

マリオ・パシャリッチ（アタランタ／イタリア）

ニコラ・ヴラシッチ（トリノ／イタリア）

マルティン・バトゥリナ（コモ／イタリア）

マテオ・コヴァチッチ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ／スペイン）

ヨシプ・ミシッチ（ディナモ・ザグレブ）

▼FW

イヴァン・ペリシッチ（PSV／オランダ）

アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム／ドイツ）

イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク／ドイツ）

アンテ・ブディミル（オサスナ／スペイン）

マルコ・パシャリッチ（オーランド・シティ／アメリカ）

ペタル・ムサ（FCダラス／アメリカ）

フラニョ・イヴァノヴィッチ（RCランス／フランス）

ディオン・ドレナ・ベーリョ（ディナモ・ザグレブ）

■予備メンバー

▽GK

カルロ・レティツァ（ルツェルン／スイス）

▽DF

クリスティヤン・ヤキッチ（アウクスブルク／ドイツ）

マリン・ポングラチッチ（フィオレンティーナ／イタリア）

▽MF

ルカ・ストイコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）

トニ・フルク（リエカ）

ロヴロ・マイェル（ヴォルフスブルク／ドイツ）

二コラ・モロ（ボローニャ／イタリア）