クロアチアサッカー連盟（HNS）は7日、UEFAネーションズリーグ2026－27に臨むクロアチア代表の登録メンバー26名と予備メンバー7名を発表した。
先のFIFAワールドカップ2026をベスト32で終えたクロアチア。ズラトコ・ダリッチ前監督の退任に伴い、スラヴェン・ビリッチ監督を新指揮官に招へいした中、その新体制の初陣に臨む。
その新生ヴァトレニには今月9日で41歳となるルカ・モドリッチが代表キャリア継続によって招集。また、ヨシュコ・グヴァルディオール、ドミニク・リヴァコヴィッチ、マテオ・コヴァチッチ、イヴァン・ペリシッチといったその他の主力も順当に選出されている。
なお、クロアチアはネーションズリーグでリーグA・グループ3に属しており、今回のインターナショナルマッチウィークではアウェイのチェコ戦（9／26）、同じくアウェイのスペイン戦（9／29）、ホームのイングランド戦（10／3）、ホームのスペイン戦（10／6）の4試合を戦う予定だ。
今回発表されたクロアチア代表のメンバー、および予備メンバーは下記の通り。◆■クロアチア代表
▼GK
ドミニク・リヴァコヴィッチ（バルセロナ／スペイン）
ドミニク・コタルスキー（ディナモ・ザグレブ）
イヴォル・パンドゥル（レンジャーズ／スコットランド）
▼DF
ヨシュコ・グヴァルディオール（マンチェスター・シティ／イングランド）
マルティン・エルリッチ（ミッティラン／デンマーク）
ヨシプ・ユラノヴィッチ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
ルカ・ヴシュコヴィッチ（ブライトン／イングランド）
ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン／ドイツ）
ヨシプ・シュタロ（ラツィオ／イタリア）
イヴァン・スモルチッチ（コモ／イタリア）
▼MF
ルカ・モドリッチ（ミラン／イタリア）
ペタル・スチッチ（インテル／イタリア）
マリオ・パシャリッチ（アタランタ／イタリア）
ニコラ・ヴラシッチ（トリノ／イタリア）
マルティン・バトゥリナ（コモ／イタリア）
マテオ・コヴァチッチ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ／スペイン）
ヨシプ・ミシッチ（ディナモ・ザグレブ）
▼FW
イヴァン・ペリシッチ（PSV／オランダ）
アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム／ドイツ）
イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク／ドイツ）
アンテ・ブディミル（オサスナ／スペイン）
マルコ・パシャリッチ（オーランド・シティ／アメリカ）
ペタル・ムサ（FCダラス／アメリカ）
フラニョ・イヴァノヴィッチ（RCランス／フランス）
ディオン・ドレナ・ベーリョ（ディナモ・ザグレブ）
■予備メンバー
▽GK
カルロ・レティツァ（ルツェルン／スイス）
▽DF
クリスティヤン・ヤキッチ（アウクスブルク／ドイツ）
マリン・ポングラチッチ（フィオレンティーナ／イタリア）
▽MF
ルカ・ストイコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）
トニ・フルク（リエカ）
ロヴロ・マイェル（ヴォルフスブルク／ドイツ）
二コラ・モロ（ボローニャ／イタリア）