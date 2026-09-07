今日の運勢 9月8日（火）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月8日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月8日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？生活や仕事、人間関係の中で負担になっているものがないか、一度見直してみましょう。安心できる環境を整え、自分のために時間やエネルギーを使うことも大切です。日々の暮らしや心身の状態に目を向け、自分自身を満たしていくことで、本来の安定感を取り戻し、豊かで心地よい流れへとつながっていくでしょう。まだ起きていないことまで悪い方向へ考えてしまう時は、今できることと考えても答えが出ないことを分けてみましょう。一人で抱えている気持ちを言葉にすることで、心が軽くなることもありそうです。自分を追い込む考え方から少し距離を取り、安心できる時間を増やすことが、気持ちを整え前向きな流れを取り戻すきっかけになるでしょう。今の努力が本当に必要なものなのかを見直してみましょう。手放したほうが良い考え方や役割に気づくことで、行き詰まっていた状況にも新しい道が見えてきそうです。視点や取り組み方を変えることが、停滞から抜け出し、次の展開へ進むきっかけにつながっていくはずです。何となく続けてきたことや執着していたものを見直すことで、本当に大切にしたいものが見えてきそうです。過去のパターンにとらわれず、今の自分に必要な選択を意識してみましょう。不要なものを手放すほど心にも余裕が生まれ、自由な気持ちで新しい未来へ進む流れが整っていくでしょう。「できない」と決めつけていたことも、視点を変えることで新しい進み方が見えてきそうです。自分が本当に望んでいることにも目を向けてみましょう。心の中にある制限を外し、自分で選ぶ意識を持つことが、行動する勇気を取り戻し、自由で前向きな未来へとつながります。今どこを目指しているのかを改めて確認してみましょう。予定や進め方を見直すことで、力を注ぐべきこともはっきりしてきそうです。自分のペースと目的を整え、進む方向を定めることが、停滞していた流れを動かし、確かな前進や新しい展開へとつながっていくでしょう。差し出された好意やサポートを素直に受け取ることも大切にしてみましょう。お互いを尊重しながら力を貸し合うことで、信頼や安心感も深まっていきます。感謝の気持ちを忘れず、心地よい循環を育てていくことが、より良いご縁や現実的な豊かさへとつながるはずです。本当に守りたいものや続けたいことを改めて見直してみましょう。必要のない警戒や負担を手放すことで、心にも余裕が戻ってきます。ここまで乗り越えてきた経験は、これからを支える確かな力になっています。自分の力を信じ、力の使い方を整えることが、次の一歩や前向きな展開へとつながっていくでしょう。これまでの経験を活かしながら、自信を持ってやりたいことに取り組むことで、新しい展開も生まれやすくなります。目の前のことだけでなく、少し先の未来まで見据えて行動することを意識してみましょう。自分の信念を大切にしながら進む姿勢が周りからの信頼を集め、大きな成果や新しい可能性へとつながります。自分が本当に納得できる選択を見つめ直してみましょう。思い込みや偏りに気づくことで、今までとは違った見方もできるようになります。感情と現実の両方を整理し、自分なりの判断軸を整えることが、迷いを解消し、安心して進める未来へとつながっていくでしょう。やることが増えた時ほど、優先順位を考えながら柔軟に対応することで、自分に合ったリズムが見えてきそうです。予定通りに進まない時も、その時々に合わせて調整していくことを大切にしてみましょう。楽しむ気持ちを忘れず、軽やかに変化に対応していくことが、安定した毎日や新しいチャンスへとつながります。迷った時は一人で答えを探すだけでなく、信頼できる人の意見や過去に学んだことにも目を向けてみましょう。誰かから受け取った知恵を自分なりに活かすことで、新しい気づきも得られそうです。誠実な姿勢を大切にし、人との信頼を積み重ねていくことが、安心できるご縁や確かな成長、より良い未来へとつながっていくでしょう。懐かしさや心残りをそのまま抱えながら、何を学び、これからどう活かしたいのかを考えてみましょう。昔の価値観や関係性を今の自分に合わせて見直すことで、新しい気づきも生まれてきます。過去を大切な経験として受け止めながら今に目を向けることが、心の成長と新しい未来へ進む力になります。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/