“完全復活”したキャプテンがアーセナルを勝利に導いた。

プレミアリーグ第3節が現地時間6日に行われ、アーセナルはチェルシーと対戦した。開始早々の2分に今シーズン初失点を喫して先制を許したが、25分にカイ・ハヴァーツが見事なミドルシュートを沈めて同点に。50分にはフリストス・ツォリスからのパスをハヴァーツが巧みにスルーし、抜け出したマルティン・ウーデゴーアが逆転弾を叩き込んだ。ビッグロンドン・ダービーを制したアーセナルは開幕3連勝を飾っている。

アーセナルのキャプテンにして攻撃の中心でもあるウーデゴーアは、FAコミュニティ・シールドから数えて公式戦4試合で3ゴールを記録。昨シーズンはコンディション不良に苦しみ、プレミアリーグではわずか1ゴールにとどまったが、今シーズンはここまで好パフォーマンスが続いている。

華麗なスルーで決勝ゴールを演出したハヴァーツは、イギリスメディア『BBC』を通じて「彼は信じられないほど素晴らしい選手だ。それはここ数年間で証明されてきたことだし、今シーズンは最高の状態に戻っていると思う。今シーズン、彼がチームに大きく貢献してくれるはずだよ」とコメント。ウーデゴーアの活躍を賞賛しつつ、今後のさらなる活躍への期待も口にした。

また、ミケル・アルテタも「まず、彼のコンディションは万全だし、自信という点においてもこれまでで一番充実しているように見える。昨シーズンはケガなどで長期間プレーできない期間があっただけに、『自分を証明したい』という思いがあるのだろう。カイ（・ハヴァーツ）やブカヨ（・サカ）についても同じことが言える。彼らの間に生まれる連携やそこから生み出されるプレーは本当に素晴らしい」と前置きしつつ、次のように賛辞を送っている。

「彼がそのようなプレーができているのは、何よりもサッカーを楽しんでいるからだと思う。自分のやっていることを楽しみ、強い意志を持ってプレーすること。今日の彼からはまさにそれが見られた。前線へ積極的に走り込み、シュートを放ち、チームメイトのために多くのチャンスを作り出す。本当に素晴らしい活躍だった」

連覇に向けて好スタートを切ったアーセナル。現地時間9日からは悲願の初戴冠を目指すチャンピオンズリーグ（CL）が幕を開ける。

【ゴール動画】華麗な連携からウーデゴーアが決勝弾！