ラ・リーガ第4節が現地時間6日に行われ、バレンシアとバルセロナが対戦した。

日本代表MF佐藤龍之介が今夏加入したバレンシアは、ここまでの3試合で1分2敗と結果がついてこず、現在18位。今節は強敵バルセロナを本拠地『メスタージャ』で迎え撃つ。対するバルセロナは3連覇を目指す今シーズン、開幕3連勝とその強さは健在。今節すでに試合を終えたレアル・マドリードとアトレティコ・マドリードは敗れており、勝ち点差を広げるチャンスが到来した。

バレンシアの佐藤は、開幕節から3試合連続でスタメンに名を連ねていたものの、今節はベンチから出番を待つことになった。試合は立ち上がりからスコアが動き、バルセロナが6分に先制する。ラミン・ヤマルがフェルミン・ロペスからの柔らかいパスに抜け出すと、左足のアウトサイドでループシュートを沈め、幸先いいスタートを切る。

バレンシアが重心を下げたブロックを形成したことで、バルセロナがボールを支配。すると22分にバルセロナが追加点を奪取。エリア内に侵入すると、アンソニー・ゴードンの落しにフェルミン・ロペスが左足を振り抜き、ファーサイドのネットへ突き刺した。32分にはアルノー・ダンジュマにチャンスが訪れるも、GKジョアン・ガルシアが落ち着いた対応の前に、バレンシアは反撃のゴールとはならない。

バルセロナは2点をリードして試合を折り返すと、迎えた50分に追加点。カウンターを繰り出すと、フェルミン・ロペスの折り返しをハフィーニャが押し込む。突き放されたバレンシアは、54分にハーヴェイ・エリオット、ホセ・ルイス・ガヤ、セサル・タレガを投入し、5バックから4バックへシフト。さらに、64分には佐藤がハビ・ゲラに代わり、ピッチに登場し、佐藤は2列目の左に入った。

しかし、その後もバルセロナが主導権を握ると79分にはペドリとダニ・オルモのコンビネーションから4点目。ペドリがオルモとのワンツーから中央をこじ開けると、エリア内から右足を振り抜いた。さらに85分にも再びヤマルがゴールを奪い、リードを5点に広げる。

バレンシアはバルセロナのハイラインを突きたいところだったが、最後までホームで得点を挙げることができず、このまま試合終了。バルセロナが5－0で勝利を収め、開幕から4節にして3回目の1試合5ゴールを記録し、今季の総得点は「17」に。一方のバレンシアは3連敗を喫し、暫定ながら最下位に位置している。

次節、バレンシアは現地時間11日にセビージャと、バルセロナは同9日にUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節のフェイエノールト戦を挟み、同13日にレバンテと対戦する。

【スコア】

バレンシア 0－5 バルセロナ

【得点者】

0－1 6分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

0－2 22分 フェルミン・ロペス（バルセロナ）

0－3 50分 ハフィーニャ（バルセロナ）

0－4 79分 ペドリ（バルセロナ）

0－5 85分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

【動画】バルセロナのゴールラッシュが止まらない！