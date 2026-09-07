プレミアリーグ第3節が6日に行われ、エヴァートンとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

開幕節で昇格組のハル・シティに完封負けを喫し、まさかの黒星発進となったマンチェスター・ユナイテッドだが、前節はブルーノ・フェルナンデスがハットトリックを達成するなど大量5得点。前田大然が所属するイプスウィッチを下し、初勝利を収めた。連勝を目指す今節の対戦相手はエヴァートン。開幕節で冨安健洋と鎌田大地が所属するクリスタル・パレスを下すと、前節はボーンマスとドロー。ここまで1勝1分とまずまずのスタートを切っている。

前半、マンチェスター・ユナイテッドはルーク・ショーとマーカス・ラッシュフォードの左サイドから度々チャンスを創出。8分、抜け出したショーからのクロスをブライアン・ムベウモが頭で落とし、最後はB・フェルナンデスがボレーで合わせたが、惜しくもクロスバーを叩く。22分にはムベウモのサイドチェンジを受けたラッシュフォードが対峙したDFを抜き去り、マイナスへの折り返しにマテウス・クーニャが合わせるも枠を捉えることができなかった。

一方、劣勢のエヴァートンだがジャラッド・ブランスウェイトやジェームズ・ターコウスキーらを中心とした守備陣が体を張った対応を続けると、43分には決定機が訪れる。右に大きく開いたマーリン・ロールの鋭いクロスにゴール前でフリーのティエルノ・バリーが飛び込んだが、ヘディングシュートは枠の上へ。互いにチャンスを決め切れず、前半はスコアレスで終了した。

後半開始直後の47分、右に大きく開いてボールを受けたムベウモが相手DFの合間を縫って中央へ侵入し、そのまま左足でシュート。狙い澄ました一撃がゴール左下隅に吸い込まれ、マンチェスター・ユナイテッドが先制に成功した。

エヴァートンは失点直後から攻勢を強め、66分にはジャック・グリーリッシュを投入。すると83分、敵陣内でのボール奪取から二次攻撃に繋げ、ヘイデン・ハックニーのパスを受けたタイリーク・ジョージがボックス右角付近から右足を振り抜く。強烈なシュートはニアサイド上へ突き刺さり、試合は振り出しに戻された。

それでも88分、マンチェスター・ユナイテッドが勝ち越しに成功。ショートカウンターの流れから左サイドへ展開し、ショーがゴール前に柔らかいクロスを送ると、途中出場のベンヤミン・シェシュコが打点の高いヘディングシュートを叩き込んだ。しかし、90＋6分、エインズリー・メイトランド・ナイルズがボックス外から狙い澄ましたミドルシュートを突き刺し再び同点に。試合は2－2で終了した。

次節、エヴァートンは12日にアウェイでトッテナム・ホットスパー、マンチェスター・ユナイテッドは13日にホームでマンチェスター・シティと対戦する。

【スコア】

エヴァートン 2－2 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

0－1 47分 ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

1－1 83分 タイリーク・ジョージ（エヴァートン）

1－2 88分 ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）

2－2 90＋6分 エインズリー・メイトランド・ナイルズ（エヴァートン）

【ゴール動画】エヴァートンvsマンUは“豪快弾”の応酬に！