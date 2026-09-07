ブンデスリーガ第2節が現地時間6日に行われ、マインツは敵地でハンブルガーSVと対戦した。

昨シーズン10位のマインツは、今季の開幕節で昇格組のパーダーボルンと対戦し、スコアレスドローに終わった。そして今節はハンブルガーSVと対戦。日本代表MF佐野海舟がスターティングメンバーに名を連ね、MF川﨑颯太はベンチから出番を待つ。

試合は19分にアウェイのマインツが先制。佐野海舟がハーフライン付近でパスカットすると、シェラルド・ベッカーへスルーパス。ベッカーはハンブルガーSVのDFラインを破ると、GKとの1対1を制し、冷静にゴールへ流し込んだ。

迎えた41分、マインツはナディーム・アミリからベッカーへパスを供給。ベッカーが右サイドからエリア内に侵入すると、鋭いクロスを送り、最後はフィリップ・ムウェネがゴールを仕留めることに成功。マインツはリードを2点に広げ、試合を折り返す。

後半の立ち上がりには、マインツが試合を決定づける3点目。ベッカーの右からのクロスにフィリップ・ティーツが合わせ、マインツのFW2人が揃い踏み。後半頭に3枚替えを敢行したハンブルガーSVの出鼻をくじくことに成功する。

一方のハンブルガーSVは、終盤にかけて押し込む時間帯を作るも、マインツも集中力を保ち、得点を許さず。すると83分にマインツのティーツがこの試合2点目となるドッペルパックを達成。後半アディショナルタイムには、途中出場のランスフォード・イェボア・ケーニヒスドルファーがネットを揺らし、スコアは5－0に。このまま試合終了の笛が鳴り、マインツは敵地で5－0の完勝を収めた。

なお、佐野は88分までプレーし、川﨑に出場機会は訪れなかった。次戦、マインツは12日にホームで堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトと対戦する。



【スコア】

ハンブルガーSV 0－4 マインツ

【得点者】

0－1 19分 シェラルド・ベッカー（マインツ）

0－2 41分 フィリップ・ムウェネ（マインツ）

0－3 48分 フィリップ・ティーツ（マインツ）

0－4 83分 フィリップ・ティーツ（マインツ）

0－5 90＋1分 ランスフォード・イェボア・ケーニヒスドルファー（マインツ）



【動画】佐野海舟が先制点をアシスト！



