2026／27明治安田J2リーグ第5節の5試合が6日に行われた。
栃木シティは小池裕太と西谷和希が2ゴールずつの活躍を披露し、敵地で北海道コンサドーレ札幌を4－1で撃破。札幌は4連敗となった。
横浜FCは5選手のゴールでアルビレックス新潟を5－0で撃破。横浜FCは3試合ぶりの白星を掴み、新潟の連勝は「3」で止まった。
RB大宮アルディージャはブラウブリッツ秋田とスコアレスドローで2試合連続の引き分けに。
開幕4連敗のFC今治は、大分トリニータを相手に先制したものの、終盤追いつかれて今季初勝利とはならず。カターレ富山は敵地から勝ち点「3」を持ち帰り、ジュビロ磐田の連勝を止めた。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第5節
▼9月5日（土）
藤枝MYFC 0－0 ヴァンラーレ八戸
モンテディオ山形 1－2 ヴァンフォーレ甲府
湘南ベルマーレ 1－3 ベガルタ仙台
徳島ヴォルティス 1－0 いわきFC
サガン鳥栖 2－0 テゲバジャーロ宮崎
▼9月6日（日）
北海道コンサドーレ札幌 1－4 栃木シティ
ブラウブリッツ秋田 0－0 RB大宮アルディージャ
横浜FC 5－0 アルビレックス新潟
ジュビロ磐田 0－1 カターレ富山
大分トリニータ 1－1 FC今治
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 大宮（11／＋5）
2位 横浜FC（10／＋6）
3位 仙台（10／＋4）
4位 藤枝（10／＋4）
5位 栃木C（9／＋6）
6位 富山（9／＋6）
7位 山形（9／＋5）
8位 新潟（9／－3）
9位 鳥栖（8／＋2）
10位 湘南（8／0）
11位 磐田（7／0）
12位 徳島（7／－1）
13位 甲府（7／－3）
14位 八戸（7／－4）
15位 大分（5／＋1）
16位 秋田（5／－2）
17位 札幌（3／－6）
17位 いわき（3／－6）
19位 宮崎（2／－5）
20位 今治（1／－9）
▼9月12日（土）
18:00 秋田 vs 徳島
18:00 いわき vs 横浜FC
18:30 八戸 vs 湘南
18:30 富山 vs 栃木C
19:00 大宮 vs 大分
19:00 甲府 vs 磐田
19:00 今治 vs 鳥栖
19:00 宮崎 vs 藤枝
▼9月13日（日）
18:00 仙台 vs 札幌
18:00 新潟 vs 山形