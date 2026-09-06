栃木Cが札幌を4発粉砕 [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2026／27明治安田J2リーグ第5節の5試合が6日に行われた。

　栃木シティは小池裕太と西谷和希が2ゴールずつの活躍を披露し、敵地で北海道コンサドーレ札幌を4－1で撃破。札幌は4連敗となった。

　横浜FCは5選手のゴールでアルビレックス新潟を5－0で撃破。横浜FCは3試合ぶりの白星を掴み、新潟の連勝は「3」で止まった。

　RB大宮アルディージャはブラウブリッツ秋田とスコアレスドローで2試合連続の引き分けに。

　開幕4連敗のFC今治は、大分トリニータを相手に先制したものの、終盤追いつかれて今季初勝利とはならず。カターレ富山は敵地から勝ち点「3」を持ち帰り、ジュビロ磐田の連勝を止めた。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第5節

▼9月5日（土）
藤枝MYFC　0－0　ヴァンラーレ八戸
モンテディオ山形　1－2　ヴァンフォーレ甲府
湘南ベルマーレ　1－3　ベガルタ仙台
徳島ヴォルティス　1－0　いわきFC
サガン鳥栖　2－0　テゲバジャーロ宮崎

▼9月6日（日）
北海道コンサドーレ札幌　1－4　栃木シティ
ブラウブリッツ秋田　0－0　RB大宮アルディージャ
横浜FC　5－0　アルビレックス新潟
ジュビロ磐田　0－1　カターレ富山
大分トリニータ　1－1　FC今治

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　大宮（11／＋5）
2位　横浜FC（10／＋6）
3位　仙台（10／＋4）
4位　藤枝（10／＋4）
5位　栃木C（9／＋6）
6位　富山（9／＋6）
7位　山形（9／＋5）
8位　新潟（9／－3）
9位　鳥栖（8／＋2）
10位　湘南（8／0）
11位　磐田（7／0）
12位　徳島（7／－1）
13位　甲府（7／－3）
14位　八戸（7／－4）
15位　大分（5／＋1）
16位　秋田（5／－2）
17位　札幌（3／－6）
17位　いわき（3／－6）
19位　宮崎（2／－5）
20位　今治（1／－9）

◆■J2第6節の対戦カード

▼9月12日（土）
18:00　秋田　vs　徳島
18:00　いわき　vs　横浜FC
18:30　八戸　vs　湘南
18:30　富山　vs　栃木C
19:00　大宮　vs　大分
19:00　甲府　vs　磐田
19:00　今治　vs　鳥栖
19:00　宮崎　vs　藤枝

▼9月13日（日）
18:00　仙台　vs　札幌
18:00　新潟　vs　山形