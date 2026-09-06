　2026／27明治安田J1リーグ第6節の9試合が6日に行われた。

　首位のFC町田ゼルビアは名古屋グランパスを3－1で撃破で無敗継続。柏レイソルと鹿島アントラーズが連敗を喫し、3－0の快勝で3連勝を達成したヴィッセル神戸が2位に浮上した。

　浦和レッズは3連敗スタートから持ち直し、敵地で鹿島を破って3連勝。横浜F・マリノスは宮市亮に約2年ぶりのゴールが生まれるなど、柏に2－0の快勝で3試合ぶりの白星を収めた。

　川崎フロンターレはMUFGスタジアムで清水エスパルスと対戦。開始23秒に持山匡佑のゴラッソで先制すると、PKで追いつかれたものの、マルシーニョの2得点で突き放し、3－1で勝利した。川崎Fは今季2勝目、清水は4敗目で5戦未勝利となった。

　ファジアーノ岡山は河野孝汰のハットトリックで、退場者を出しながらもサンフレッチェ広島を3－2で下して連勝を達成した。

　FC東京は後半途中にマルセロ・ヒアンと長倉幹樹がゴールを奪い、京都サンガF.C.を2－0で撃破。5戦無敗となった。

　開幕5連敗のジェフユナイテッド千葉は、ガンバ大阪を下して待望の17年ぶりとなるJ1での勝ち点「3」を獲得。一方、東京ヴェルディはセレッソ大阪とスコアレスドローに終わり、唯一の未勝利チームとなっている。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第6節

▼9月5日（土）
アビスパ福岡　1－1　水戸ホーリーホック

▼9月6日（日）
鹿島アントラーズ　0－1　浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉　2－0　ガンバ大阪
名古屋グランパス　1－3　FC町田ゼルビア
ファジアーノ岡山　3－2　サンフレッチェ広島
柏レイソル　0－2　横浜F・マリノス
川崎フロンターレ　3－1　清水エスパルス
セレッソ大阪　0－0　東京ヴェルディ
ヴィッセル神戸　3－1　V・ファーレン長崎
FC東京　2－0　京都サンガF.C.

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　町田（16／＋13）
2位　神戸（13／＋5）
3位　鹿島（12／＋2）
4位　柏（12／＋2）
5位　広島（11／＋8）
6位　FC東京（11／＋3）
7位　横浜FM（10／＋2）
8位　岡山（10／＋1）
9位　C大阪（10／0）
10位　川崎F（9／＋3）
11位　水戸（9／＋3）
12位　浦和（9／－3）
13位　G大阪（6／－3）
14位　名古屋（6／－4）
15位　京都（5／－4）
16位　福岡（4／－1）
17位　清水（4／－4）
18位　長崎（4／－7）
19位　東京V（3／－6）
20位　千葉（3／－10）

◆■J1第7節の対戦カード

▼9月11日（金）
19:00　京都　vs　柏
19:00　神戸　vs　鹿島

▼9月12日（土）
18:00　水戸　vs　川崎F
18:30　清水　vs　福岡
19:00　町田　vs　横浜FM
19:00　G大阪　vs　FC東京
19:00　広島　vs　C大阪
19:00　長崎　vs　名古屋

▼9月13日（日）
18:00　東京V　vs　千葉
18:30　浦和　vs　岡山

【ゴール動画】神戸、郷家友太の2ゴールで快勝