2026／27明治安田J1リーグ第6節の9試合が6日に行われた。
首位のFC町田ゼルビアは名古屋グランパスを3－1で撃破で無敗継続。柏レイソルと鹿島アントラーズが連敗を喫し、3－0の快勝で3連勝を達成したヴィッセル神戸が2位に浮上した。
浦和レッズは3連敗スタートから持ち直し、敵地で鹿島を破って3連勝。横浜F・マリノスは宮市亮に約2年ぶりのゴールが生まれるなど、柏に2－0の快勝で3試合ぶりの白星を収めた。
川崎フロンターレはMUFGスタジアムで清水エスパルスと対戦。開始23秒に持山匡佑のゴラッソで先制すると、PKで追いつかれたものの、マルシーニョの2得点で突き放し、3－1で勝利した。川崎Fは今季2勝目、清水は4敗目で5戦未勝利となった。
ファジアーノ岡山は河野孝汰のハットトリックで、退場者を出しながらもサンフレッチェ広島を3－2で下して連勝を達成した。
FC東京は後半途中にマルセロ・ヒアンと長倉幹樹がゴールを奪い、京都サンガF.C.を2－0で撃破。5戦無敗となった。
開幕5連敗のジェフユナイテッド千葉は、ガンバ大阪を下して待望の17年ぶりとなるJ1での勝ち点「3」を獲得。一方、東京ヴェルディはセレッソ大阪とスコアレスドローに終わり、唯一の未勝利チームとなっている。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J1第6節
▼9月5日（土）
アビスパ福岡 1－1 水戸ホーリーホック
▼9月6日（日）
鹿島アントラーズ 0－1 浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉 2－0 ガンバ大阪
名古屋グランパス 1－3 FC町田ゼルビア
ファジアーノ岡山 3－2 サンフレッチェ広島
柏レイソル 0－2 横浜F・マリノス
川崎フロンターレ 3－1 清水エスパルス
セレッソ大阪 0－0 東京ヴェルディ
ヴィッセル神戸 3－1 V・ファーレン長崎
FC東京 2－0 京都サンガF.C.
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 町田（16／＋13）
2位 神戸（13／＋5）
3位 鹿島（12／＋2）
4位 柏（12／＋2）
5位 広島（11／＋8）
6位 FC東京（11／＋3）
7位 横浜FM（10／＋2）
8位 岡山（10／＋1）
9位 C大阪（10／0）
10位 川崎F（9／＋3）
11位 水戸（9／＋3）
12位 浦和（9／－3）
13位 G大阪（6／－3）
14位 名古屋（6／－4）
15位 京都（5／－4）
16位 福岡（4／－1）
17位 清水（4／－4）
18位 長崎（4／－7）
19位 東京V（3／－6）
20位 千葉（3／－10）
▼9月11日（金）
19:00 京都 vs 柏
19:00 神戸 vs 鹿島
▼9月12日（土）
18:00 水戸 vs 川崎F
18:30 清水 vs 福岡
19:00 町田 vs 横浜FM
19:00 G大阪 vs FC東京
19:00 広島 vs C大阪
19:00 長崎 vs 名古屋
▼9月13日（日）
18:00 東京V vs 千葉
18:30 浦和 vs 岡山