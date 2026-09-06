2026／27明治安田J1リーグ第6節の9試合が6日に行われた。

首位のFC町田ゼルビアは名古屋グランパスを3－1で撃破で無敗継続。柏レイソルと鹿島アントラーズが連敗を喫し、3－0の快勝で3連勝を達成したヴィッセル神戸が2位に浮上した。

浦和レッズは3連敗スタートから持ち直し、敵地で鹿島を破って3連勝。横浜F・マリノスは宮市亮に約2年ぶりのゴールが生まれるなど、柏に2－0の快勝で3試合ぶりの白星を収めた。

川崎フロンターレはMUFGスタジアムで清水エスパルスと対戦。開始23秒に持山匡佑のゴラッソで先制すると、PKで追いつかれたものの、マルシーニョの2得点で突き放し、3－1で勝利した。川崎Fは今季2勝目、清水は4敗目で5戦未勝利となった。

ファジアーノ岡山は河野孝汰のハットトリックで、退場者を出しながらもサンフレッチェ広島を3－2で下して連勝を達成した。

FC東京は後半途中にマルセロ・ヒアンと長倉幹樹がゴールを奪い、京都サンガF.C.を2－0で撃破。5戦無敗となった。

開幕5連敗のジェフユナイテッド千葉は、ガンバ大阪を下して待望の17年ぶりとなるJ1での勝ち点「3」を獲得。一方、東京ヴェルディはセレッソ大阪とスコアレスドローに終わり、唯一の未勝利チームとなっている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第6節

▼9月5日（土）

アビスパ福岡 1－1 水戸ホーリーホック

▼9月6日（日）

鹿島アントラーズ 0－1 浦和レッズ

ジェフユナイテッド千葉 2－0 ガンバ大阪

名古屋グランパス 1－3 FC町田ゼルビア

ファジアーノ岡山 3－2 サンフレッチェ広島

柏レイソル 0－2 横浜F・マリノス

川崎フロンターレ 3－1 清水エスパルス

セレッソ大阪 0－0 東京ヴェルディ

ヴィッセル神戸 3－1 V・ファーレン長崎

FC東京 2－0 京都サンガF.C.

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 町田（16／＋13）

2位 神戸（13／＋5）

3位 鹿島（12／＋2）

4位 柏（12／＋2）

5位 広島（11／＋8）

6位 FC東京（11／＋3）

7位 横浜FM（10／＋2）

8位 岡山（10／＋1）

9位 C大阪（10／0）

10位 川崎F（9／＋3）

11位 水戸（9／＋3）

12位 浦和（9／－3）

13位 G大阪（6／－3）

14位 名古屋（6／－4）

15位 京都（5／－4）

16位 福岡（4／－1）

17位 清水（4／－4）

18位 長崎（4／－7）

19位 東京V（3／－6）

20位 千葉（3／－10）

◆■J1第7節の対戦カード

▼9月11日（金）

19:00 京都 vs 柏

19:00 神戸 vs 鹿島

▼9月12日（土）

18:00 水戸 vs 川崎F

18:30 清水 vs 福岡

19:00 町田 vs 横浜FM

19:00 G大阪 vs FC東京

19:00 広島 vs C大阪

19:00 長崎 vs 名古屋

▼9月13日（日）

18:00 東京V vs 千葉

18:30 浦和 vs 岡山

【ゴール動画】神戸、郷家友太の2ゴールで快勝