岡田紗佳「爪痕を残そうと思わない」麻雀プロになって学んだ“ブレない”精神力

◆挫折から学んだブレない精神力
れなち：岡田さんはバラエティ番組でも、芸人さんと芸人顔負けのやり取りをされていたり……。
岡田：いやいや、そんなわけないです（笑）。
れなち：いろんなことにチャレンジするのを怖がっていないというか。
岡田：そうですね。チャレンジする側って、いわば初心者じゃないですか。逆に気楽というか、できなくて当たり前だから「やれなくてもいいや！」みたいな気持ちでやっていますね。
れなち：それは昔からですか？
岡田：でも最近ですよ、麻雀を始めてからです。
れなち：へえー！
岡田：麻雀プロになりたてのときは、プロだし「完璧に打ちたい」と思っていたんですけど、実際は全然できるわけもなく、そういう挫折をいっぱい経験して、今は「できなくて当たり前だから、できたらラッキーと思おう」という気持ちでやっていますね。
れなち：ある意味（麻雀プロになったことで）精神面も変わったと。
岡田：それは間違いないです。
れなち：だから、できなくてもヘコまなくなるというか、失敗を「失敗した」と受け止めない。そういう精神的な“ブレなさ”みたいなものも、勝負の世界だから必要なのかなって感じました。
岡田：めちゃくちゃ大事です、一番大事だとまで思っていますね。
◆失敗を引きずらない切り替え術
れなち：麻雀をやりながら（精神が）強くなっていったところもあると思うんですけど、それ以外で心がけていることや影響されたことはあります？
岡田：それこそ、バラエティ番組とかで「爪痕を残そう」と思わなくなりました。お笑い芸人さんを見ていると、その道のプロですし、すごいから（同じことを）できるわけがないんですよ。だから、もう身を任せて「どう調理してもらえるか」だけだなと思っていますね。
れなち：反省したり、ヘコんだりすることはあります？
岡田：バラエティではあまりないです。自分のフィールドじゃないと思っているので。
れなち：麻雀では？「今日はツイてなかったな」みたいなこととか。
岡田：「ツイてなかった」というよりも「もっとこうしておけば良かった」とかは思います。
れなち：でも、そこまで引きずらないですか？
岡田：そうですね、引きずるときもありますけど。
れなち：そういうときはどうするんですか？
岡田：ええ……寝る！
れなち：大事だ（笑）！
岡田：結局、寝たらいつか忘れるので（笑）。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM