岡田紗佳「爪痕を残そうと思わない」麻雀プロになって学んだ“ブレない”精神力

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月31日（月）の放送には、モデル・プロ雀士の岡田紗佳さんが登場！ 本記事では、プロ雀士としての活動や失敗を引きずらないための方法について語った模様をお届けします。

◆挫折から学んだブレない精神力

れなち：岡田さんはバラエティ番組でも、芸人さんと芸人顔負けのやり取りをされていたり……。

岡田：いやいや、そんなわけないです（笑）。

れなち：いろんなことにチャレンジするのを怖がっていないというか。

岡田：そうですね。チャレンジする側って、いわば初心者じゃないですか。逆に気楽というか、できなくて当たり前だから「やれなくてもいいや！」みたいな気持ちでやっていますね。

れなち：それは昔からですか？

岡田：でも最近ですよ、麻雀を始めてからです。

れなち：へえー！

岡田：麻雀プロになりたてのときは、プロだし「完璧に打ちたい」と思っていたんですけど、実際は全然できるわけもなく、そういう挫折をいっぱい経験して、今は「できなくて当たり前だから、できたらラッキーと思おう」という気持ちでやっていますね。

れなち：ある意味（麻雀プロになったことで）精神面も変わったと。

岡田：それは間違いないです。

れなち：だから、できなくてもヘコまなくなるというか、失敗を「失敗した」と受け止めない。そういう精神的な“ブレなさ”みたいなものも、勝負の世界だから必要なのかなって感じました。

岡田：めちゃくちゃ大事です、一番大事だとまで思っていますね。

◆失敗を引きずらない切り替え術

れなち：麻雀をやりながら（精神が）強くなっていったところもあると思うんですけど、それ以外で心がけていることや影響されたことはあります？

岡田：それこそ、バラエティ番組とかで「爪痕を残そう」と思わなくなりました。お笑い芸人さんを見ていると、その道のプロですし、すごいから（同じことを）できるわけがないんですよ。だから、もう身を任せて「どう調理してもらえるか」だけだなと思っていますね。

れなち：反省したり、ヘコんだりすることはあります？

岡田：バラエティではあまりないです。自分のフィールドじゃないと思っているので。

れなち：麻雀では？「今日はツイてなかったな」みたいなこととか。

岡田：「ツイてなかった」というよりも「もっとこうしておけば良かった」とかは思います。

れなち：でも、そこまで引きずらないですか？

岡田：そうですね、引きずるときもありますけど。

れなち：そういうときはどうするんですか？

岡田：ええ……寝る！

れなち：大事だ（笑）！

岡田：結局、寝たらいつか忘れるので（笑）。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM