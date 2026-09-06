ウエストランド井口「アウターが100万円とかして…」テレビ番組で披露した“高級セーター”購入秘話に有吉爆笑

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月のアシスタントはアルコ＆ピースの酒井健太と青色1号のカミムラです。8月30日（日）の放送では、ゲストにウエストランドの井口浩之さんをお迎えしてお届け！ 本記事では、井口さんがテレビ番組で披露した高級セーターの購入経緯について語った模様を紹介します。

◆高級セーター購入の悲しい裏話

この日は、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）からゲストの井口さんに関するメッセージが多く寄せられました。

そのなかで、井口さんが「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）の企画で着ていたマルジェラの高級セーターに対し、有吉が以前のサンドリで「どういう経緯で買ったの（笑）？」と疑問を呈していたことを取り上げたメッセージを紹介。井口さんも「言われてたわ……」と苦笑いを浮かべつつ、その経緯を語り出します。

「1個くらいそういうのを買っとこうかなっていうことで、隙間時間を見つけて納言の安部（紀克）を誘って行ったんですよ。そうしたら、たぶん店員さんが『井口だ』って気づいてくれたんでしょうけど、信じられないくらいどんどん高い商品を出してきて（笑）」と明かすと、思わず酒井も「マジで!?」と声をあげます。

そのなかでも、井口さんは気になったアウターがあったと言い、「『これかわいい。めっちゃいいな』と思って、サイズも合ったので買おうと思ったら100万円とかして。『さすがにこれは……』となって、結局、あまりサイズも合っていないセーターを買うしかなかった（笑）」と一部始終を説明。さらには、「その1回しか着ていないので、もう売ります！」と自虐交じりに宣言します。

このエピソードに、有吉はずっと爆笑しながら「可哀想に……『いいカモが来たぞ～』って（笑）」とうれしそうに語り、井口さんも「いや本当に。どんどん奥から出してきて……」と同調します。

そして、改めて有吉が「なんでマルジェラに行ったの（笑）。だって、今日もアディダスを着てるじゃん。それでいいじゃん」と追及すると、井口さんは「そうなんですけど、たまにはそういうのも着たほうがいいかなと思って行ったんですけどね……」と心の内を明かしていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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