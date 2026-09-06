2026／27明治安田J1リーグ第6節が6日に行われ、ファジアーノ岡山とサンフレッチェ広島が対戦した。

今季初連勝を目指す岡山と、開幕から無敗を維持する広島による”中国ダービー”。試合の均衡が破れたのは開始10分、岡山が先制に成功する。ロングボールに抜け出したルカオが、相手DF荒木隼人の寄せをものともせずに右サイドをえぐる。シュートではなく折り返しを選択。中央で待っていた河野孝汰が合わせてゴール右隅へ突き刺した。

21分、岡山がリードを広げる。鈴木喜丈とのワンツーで白井康介が左サイドを突破。折り返しにオベルダンは合わせられなかったが、こぼれ球に反応した河野が押し込み2点目を記録した。

2点を追いかける展開となった広島は岡山のブロックを前に攻めあぐねたが、前半終了間際にセットプレーで1点を返す。左コーナーキックをニアの加藤陸次樹が頭ですらす。敵味方で1人だけ反応したセバスティアン・アレーがこれに合わせて、ゴールへねじ込んだ。

しかし、後半開始早々に岡山が再びリードを広げる。左から江坂任が送ったクロスはファーに流れたが、こぼれ球を拾った本山遥が再び浮き球をゴール前に供給。相手のマークを外した河野が頭で合わせて、ハットトリックを達成した。

62分、岡山のオベルダンがこの試合2枚目のイエローカードを受け取り退場。数的有利を得た広島は64分に再び1点差に詰め寄る。中央で鈴木章斗の落としを受けた川辺駿が、胸トラップから押さえの効いたボレーシュートを叩き込んだ。

その後は広島の押し込む時間が続くが、岡山が体の張った守備で跳ね返し続けて逃げ切りに成功。岡山は今季初の連勝で3勝目、広島は今季初黒星となった。次節、岡山は13日に敵地で浦和レッズと、広島は12日にホームでセレッソ大阪と対戦する。

【スコア】

ファジアーノ岡山 3－2 サンフレッチェ広島

【得点者】

1－0 10分 河野孝汰（岡山）

2－0 21分 河野孝汰（岡山）

2－1 45＋2分 セバスティアン・アレー（広島）

3－1 50分 河野孝汰（岡山）

3－2 64分 川辺駿（広島）

【ゴール動画】岡山vs広島