マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、クラブキャリア通算300ゴールを達成した。

プレミアリーグ第3節が5日に行われ、マンチェスター・シティはコヴェントリーと対戦。26分にアントワーヌ・セメニョのクロスに走り込んだハーランドが強烈なヘディングシュートを叩き込んだのが決勝点となり、1－0で勝利を収めたマンチェスター・シティは開幕3連勝スタートを飾った。

これが2試合連続ゴールで今季3得点目となったハーランドだが、同選手にとっては記念すべきクラブ通算300ゴール目となり、イギリスメディア『Squawka』によると、同記録に到達するのに要した試合数はわずか368試合であることが伝えられている。

クラブ通算得点数の内訳はマンチェスター・シティで165ゴール、ドルトムントで86ゴール、ザルツブルクで26ゴール、モルデで20ゴールとなっている。なお、ノルウェー代表では通算55試合出場で62ゴールを記録している。

大台に到達したハーランドは自身の公式インスタグラムを更新し、「クラブ通算300ゴール。これまでのすべての歩みに感謝」と喜びを綴っている。

【ハイライト動画】ハーランドが豪快なヘディング弾！