ラ・リーガ第4節が5日に行われ、ビジャレアルとデポルティーボが対戦した。

開幕3戦未勝利（2分け1敗）のビジャレアルと、開幕3戦無敗（1勝2分け）のデポルティーボの一戦は、19分にニコラ・ペペのゴールでビジャレアルが先制したが、43分にはピエール・エメリク・オーバメヤンの絶妙なパスにルイスミ・クルスが合わせてデポルティーボが追いついて前半を折り返した。

後半に入り、76分にはアダマ・トラオレのオウンゴールからビジャレアルが再びリードを手にしたが、直後の79分にはオーバメヤンのラストパスからザカリア・エッダチョウリが同点弾を決めた。

さらに、88分には相手のパスミスを奪ったオーバメヤンがハーフウェイライン付近から持ち運んで勝ち越しゴールをマーク。開幕から4試合連続ゴールを挙げたオーバメヤンの得点が決勝点となり、デポルティーボが2連勝を飾った。

なお、今夏にデポルティーボに加入した現在37歳のオーバメヤンは、開幕からの4試合で4ゴール2アシストを記録する活躍を見せている。

次節、ビジャレアルは8日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のドルトムント戦後、14日にホームでベティスと対戦。デポルティーボは13日にヘタフェとのアウェイゲームに臨む。

【スコア】

ビジャレアル 2－3 デポルティーボ

【得点者】

1－0 19分 ニコラ・ペペ（ビジャレアル）

1－1 43分 ルイスミ・クルス（デポルティーボ）

2－1 76分 オウンゴール（アダマ・トラオレ／ビジャレアル）

2－2 79分 ザカリア・エッダチョウリ（デポルティーボ）

2－3 88分 ピエール・エメリク・オーバメヤン（デポルティーボ）

【ハイライト動画】3得点に絡むオーバメヤンの活躍でデポルティーボが白星！