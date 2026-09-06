ブンデスリーガ第2節が5日に行われ、バイエルンはシャルケと対戦した。

開幕節はシュトゥットガルトに5－1で大勝していたバイエルンは、アウクスブルクに0－3で敗れて黒星スタートとなった昇格組シャルケと激突。バイエルンに所属するDF伊藤洋輝がベンチスタートとなった一方、今夏シャルケに加入した田中聡は先発に名を連ね、ブンデスリーガデビューを飾った。

試合はバイエルンのペースで進んだものの、GKロリス・カリウスの好セーブもあり、最後までスコアは動かず、0－0のまま終了。シャルケは今季初勝ち点を獲得している。田中はフル出場したものの、伊藤に出場機会はなかった。

なお、バイエルンの公式サイトによると、この試合のポゼッション率は83％で、パス本数は914本（うち731本は相手陣内）、ファイナルサードでのパスは383本を記録し、シュート数（15対4）やxG（ゴール期待値：2.10対0.21）でも相手を圧倒。決定機の数もバイエルンが6回、シャルケは0回だったことが伝えられている。

また、イギリスメディア『BBC』によると、バイエルンが公式戦で無得点に終わったのは59試合ぶりのこととなったほか、バイエルンが首位に立たずに節を終えるのは、ブンデスリーガで67節ぶり、期間にして約2年ぶりのことになったようだ。

次節、バイエルンは10日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のボデ／グリムト戦後、13日にアウェイでエルフェアスベルクと対戦。シャルケは11日にウニオン・ベルリンとのアウェイゲームに臨む。

【スコア】

シャルケ 0－0 バイエルン

【ハイライト動画】田中聡がバイエルン戦でブンデスリーガデビュー！