プレミアリーグ第3節が5日に行われ、ハル・シティとアストン・ヴィラが対戦した。

前節コヴェントリー戦（◯1－0）に先発出場し、プレミアリーグデビューを飾っていたハル・シティに所属するMF守田英正はこの試合はベンチ外に。イギリスメディア『BBC』のマイク・ホワイト氏によると、以前からふくらはぎの状態を管理しながらプレーしていた守田は、内転筋（またはそけい部）の問題で2〜3週間の離脱となることが伝えられている。

一方、前節のアーセナル戦（●0－1）で同じくプレミアリーグデビューを飾っていたアストン・ヴィラに所属するGK鈴木彩艶はこの試合も先発に名を連ねた。

鈴木はグラウンダーパスやロングフィードで攻撃の起点となるなど、高い配球力を発揮したものの、試合は最後まで両チームに得点が生まれず、0－0のドローに終わった。

この結果、10シーズンぶりにプレミアリーグに復帰した昇格組ハル・シティは開幕からの連勝がストップしたものの、3戦無敗と好スタートに。一方、昨季のヨーロッパリーグ（EL）王者であるアストン・ヴィラは連敗を止めたが、開幕から3試合連続ノーゴールに終わっている。

次節、ハル・シティは8日のカラバオ・カップ3回戦のサンダーランド戦後、12日にアウェイでチェルシーと激突。アストン・ヴィラは8日にアウェイでのチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のクラブ・ブルッヘ戦後、12日にホームでノッティンガム・フォレストと対戦する。

【スコア】

ハル・シティ 0－0 アストン・ヴィラ

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