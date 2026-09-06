セリエA第3節が5日に行われ、インテルとナポリが対戦した。

開幕2連勝スタートの昨季王者インテルと、1勝1敗のナポリの一戦は、50分にマッテオ・ポリターノがこぼれ球を押し込んでアウェイのナポリが先制すると、直後の53分にはラスムス・ホイルンドが左足を振り抜いてリードを2点に広げた。

追いかけるホームのインテルは56分、フェデリコ・ディマルコの折り返しをラウタロ・マルティネスが押し込んで1点を返すと、82分にはマルクス・テュラムが頭で同点弾を挙げ、試合を振り出しに戻した。

さらに、90＋1分にはゴール前での混戦から最後はラウタロ・マルティネスが押し込んで勝ち越しゴールをマーク。試合はこのまま終了し、2点ビハインドから逆転勝利を収めたインテルが、開幕3連勝スタートを飾った。

次節、インテルは8日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のレアル・マドリード戦後、14日にホームでウディネーゼと激突。ナポリは9日にCL・リーグフェーズ第1節のアーセナル戦後、13日にホームでボローニャと対戦する。

【スコア】

インテル 3－2 ナポリ

【得点者】

0－1 50分 マッテオ・ポリターノ（ナポリ）

0－2 53分 ラスムス・ホイルンド（ナポリ）

1－2 56分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

2－2 82分 マルクス・テュラム（インテル）

3－2 90＋1分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

【ハイライト動画】昨季王者インテルがナポリとの激闘制す！