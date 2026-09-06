決勝弾を決めたラウタロ・マルティネス [写真]=Getty Images

　セリエA第3節が5日に行われ、インテルとナポリが対戦した。

　開幕2連勝スタートの昨季王者インテルと、1勝1敗のナポリの一戦は、50分にマッテオ・ポリターノがこぼれ球を押し込んでアウェイのナポリが先制すると、直後の53分にはラスムス・ホイルンドが左足を振り抜いてリードを2点に広げた。

　追いかけるホームのインテルは56分、フェデリコ・ディマルコの折り返しをラウタロ・マルティネスが押し込んで1点を返すと、82分にはマルクス・テュラムが頭で同点弾を挙げ、試合を振り出しに戻した。

　さらに、90＋1分にはゴール前での混戦から最後はラウタロ・マルティネスが押し込んで勝ち越しゴールをマーク。試合はこのまま終了し、2点ビハインドから逆転勝利を収めたインテルが、開幕3連勝スタートを飾った。

　次節、インテルは8日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のレアル・マドリード戦後、14日にホームでウディネーゼと激突。ナポリは9日にCL・リーグフェーズ第1節のアーセナル戦後、13日にホームでボローニャと対戦する。

【スコア】
インテル　3－2　ナポリ

【得点者】
0－1　50分　マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
0－2　53分　ラスムス・ホイルンド（ナポリ）
1－2　56分　ラウタロ・マルティネス（インテル）
2－2　82分　マルクス・テュラム（インテル）
3－2　90＋1分　ラウタロ・マルティネス（インテル）

【ハイライト動画】昨季王者インテルがナポリとの激闘制す！