チャンピオンシップ（イングランド2部）第5節が現地時間5日に行われ、バーンリーとブリストル・シティが対戦。両チームに所属する日本人選手が数字を残した。

昨季のプレミアリーグで19位に終わったバーンリー。1年でのトップリーグ復帰を目指したいところだが、開幕4試合は2分2敗と白星から遠のいている。そんななか、移籍市場最終日にはセルティックから日本代表MF旗手怜央を完全移籍で獲得した。一方、平河悠の所属するブリストル・シティは、ここまで2勝1分1敗で推移し、現在は連勝をマークしている。

バーンリーの旗手がスタメン出場を果たし、ブリストル・シティの平河がベンチスタートとなった一戦は、スコアレスで試合を折り返すと、56分に旗手が先制点をアシスト。左からのグラウンダーのクロスを受けると、右のアーロン・ラムジーへ優しいパスを供給。ラムジーが豪快にダイレクトで右足を振り抜き、バーンリーがリードを奪った。



ビハインドを背負ったブリストル・シティは、61分に平河を投入。すると迎えた82分、CKからロブ・ディッキーがヘディングシュートを合わせ、試合を振り出しに戻す。試合はこのままでは終わらず、後半アディショナルタイムにブリストル・シティが逆転に成功。CKのこぼれ球を平河がエリア外から左足一閃。丁寧に抑えたシュートがネットに突き刺さり、今シーズンの初ゴールを記録する。

試合はこのまま終了となり、ブリストル・シティが2－1で逆転を収めた。なお、新天地デビューとなった旗手は、63分までプレーした。

【スコア】

バーンリー 1－2 ブリストル・シティ

【得点者】

1－0 56分 アーロン・ラムジー（バーンリー）

1－1 82分 ロブ・ディッキー（ブリストル・シティ）

1－2 90＋1分 平河悠（ブリストル・シティ）

【動画】平河悠が後半ATに劇的弾！



