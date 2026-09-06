プレミアリーグ第3節が5日に行われ、マンチェスター・シティとコヴェントリーが対戦した。

エンツォ・マレスカ監督を招へいしたマンチェスター・Cは、開幕節ボーンマス戦で劇的な逆転勝利を飾ると、前節はクリスタル・パレス相手に4－1で快勝。新監督の下、連勝スタートを切った。一方、昇格組のコヴェントリーは、アーセナルとハル・シティに敗れ、連敗スタートとなった。

コヴェントリーに所属するMF坂元達裕が、リーグ戦3試合連続ベンチスタートとなった一戦。最初の決定機は、アウェイのコヴェントリーに訪れ、タイウォ・アウォニィがマンチェスター・Cの横パスを奪い、GKと1vs1になるも、シュートは枠を捉えきれない。ホームのマンチェスター・Cはボールを支配し、アーリング・ハーランドやラヤン・シェルキが虎視眈々と先制点を目指していく。

すると迎えた26分、アントワーヌ・セメニョが右サイドで抜け出すと鋭いクロスを供給。そこへハーランドがヘディングシュートを叩き込み、待望の先制点を挙げる。

後半に入り、マンチェスター・Cが引き続き主導権を握るなか、コヴェントリーも70分にルム・チャウナにチャンスがシュートを放つも、GKジャンルイジ・ドンナルンマがセーブ。1点を追いかけるコヴェントリーは攻撃的なカードを切っていく。

マンチェスター・Cはその後、シュート数が11に留まり、追加点を奪うことはできなかったものの、時計の針を進めながら1－0で勝利。開幕3連勝を飾った。一方のコヴェントリーは3連敗を喫することになった。 マンチェスター・Cは、8日にUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節ポルト戦を挟み、13日には敵地でマンチェスター・ユナイテッドとのダービーマッチ。コヴェントリーは次節、13日にブライトンと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ 1－0 コヴェントリー

【得点者】

1－0 26分 アーリング・ハーランド（マンC）