プレミアリーグ第3節が5日に行われ、ブライトンとリーズが対戦した。

今季、UEFAカンファレンスリーズに出場するブライトン。プレミアリーグ開幕節ではアストン・ヴィラに4－0と快勝したものの、前節は立ち上がりの失点が響き、チェルシーに3－4で敗戦に喫した。一方、リーズは、開幕節で勝ち点「3」をもぎ取ると、前節は後半に追いつき勝ち点「1」を奪取。粘り強い戦いで勝ち点を積み上げている。

ともに日本代表選手が所属するチーム同士の一戦は、ブライトンの本拠地『アメックス・スタジアム』で開催。ブライトンの三笘薫は負傷の影響でメンバー外となり、リーズの田中碧は今季プレミアリーグ初スタメンを飾った。

試合の均衡が崩れたのは15分、アウェイのリーズが先行。右サイドからのクロスにドミニク・カルヴァールーウィンが合わせると、ブライトンGKバルト・フェルブルッフェンがセーブ。しかし、こぼれ球に田中が反応すると中央へ折り返し、最後はジェイデン・ボーグルが押し込んだ。

激しい攻防が続くなか、ブライトンはボールを保持する時間帯も増やすが、リーズの1点リードで後半へ突入する。50分には、アントン・シュタッハのFKに田中が合わせ、リーズの追加点かと思われたが、オフサイドとなり、ゴールは認められない。



迎えた71分、ブライトンが同点に追いつく。右からのCKにルカ・ヴシュコヴィッチが頭で合わせ、試合を振り出しに戻す。その後、田中は73分に交代を告げられ、ハリー・ウィルソンがピッチに投入される。

その後のスコアは動かず、試合は1－1の痛み分けに終わった。ブライトンは次節、13日に坂元達裕が所属するコヴェントリーと対戦。リーズは9日にEFLカップ（カラバオカップ）3回戦のチェルシー戦を挟み、14日にホームでニューカッスルと対戦する。

【スコア】

ブライトン 1－1 リーズ

【得点者】

0－1 15分 ジェイデン・ボーグル（リーズ）

1－1 71分 ルカ・ヴシュコヴィッチ（ブライトン）

【動画】田中碧がプレミアリーグ初アシスト



