【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■12月生まれの月運（12月7日～1月4日生まれ）社交性が高まり、人脈が大きく広がる月。多くの人と交流する中で、自分自身をポジティブにアップデートできそうです。金運も好調で、今後のビジネスのヒントやチャンスの糸口をつかめる予感。スケジュールがタイトになりやすいため、周囲への依頼や連絡は、いつも以上に丁寧さを心がけ、前倒しで組んでいきましょう。話題の人気スポットを訪れることが良い気分転換になります。恋愛面では、出会いのチャンスが豊富。秋の集まりやイベントで思わぬ急展開が期待できます。パートナーがいる方は、甘えが出すぎてわがままにならないよう気配りを。お相手が行きたがっていた場所をリサーチして一緒に行くことで、愛情運がさらにアップします。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/