2026年3月より全国書店への紙書籍流通を開始したBookBaseのコミックレーベル「ダンガンコミックス」および、ライトノベルレーベル「ダンガン文庫」は、9月18日に新刊3作品を刊行する。

このたび全国書店にて発売される『戦国涅槃・異聞(1)』は、ダンガン文庫より電子書籍で刊行中のライトノベル『戦国涅槃』(著：十文字青)を原作としたコミカライズ。同じ世界を舞台としながら、原作とは異なる展開をたどる“異聞”──「もうひとつの戦国涅槃」として描かれる。

舞台は戦国の世。田畑を継ぐことも許されず村を追われた者たちが、生きるために山賊となっていく時代。月無村に生まれた少年・三郎は、隻腕の老人・陰蔵と出会い、行き場のない少年少女たちとともに“運命剣”と呼ばれる剣術を学んでいく。やがて彼らは、近くの山を根城とする山賊「修羅党」と関わることに──。親も故郷も捨て、「血よりも濃い修羅の道」を選んだ“わやんだれ”な子どもたちの生き様を、吉野彫が描き出す。

あわせて、ダンガン文庫より電子書籍のライトノベル新刊2作も同日リリースされる。

2026年9月18日発売 新刊ラインナップ

■紙書籍＆電子書籍

『戦国涅槃・異聞(1)』

著：吉野彫／原作：十文字青／キャラクター原案：ニジハヤシ・増田幹生 B6判 コミック／価格：792円(税込)

■ 電子書籍

『明治ガラクタスクラップマーチ3 夢香洲区画追跡調査』

著：廃原冷蔵庫／イラスト：陽葉ヨウ

『9月の朝は神様もしらない 3』

著：氷高悠／イラスト：Yuzuki