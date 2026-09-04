ブライトンに所属する日本代表FW三笘薫が、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズの登録メンバーから外れた。

欧州サッカー連盟（UEFA）が公開したECLリーグフェーズの登録メンバーに三笘の名前は含まれておらず。モナコ（フランス）、パナシナイコス（ギリシャ）、ヘタフェ（スペイン）、ウニベルシタテア・クライオーヴァ（ルーマニア）、ヤブロネツ（チェコ）、カウノ・ジャルギリス（リトアニア）と対戦するブライトンだが、攻撃の“キーマン”不在での戦いを余儀なくされることとなった。

三笘は5月にハムストリングを負傷した影響で今夏のFIFAワールドカップ2026を欠場。その後、手術とリハビリを経てチームに合流したことがファビアン・ヒュルツェラー監督から明かされている。今シーズンから背番号が「22」から日本代表でお馴染みの「7」へ変更となったが、プレミアリーグでは開幕から2試合連続でベンチ外となっていた。

現在29歳の三笘は2021年夏に川崎フロンターレからブライトンへ完全移籍加入し、ベルギーでの1年間の武者修行を経て、2022－23シーズンからトップチームの一員としてプレーしている。左ウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算135試合に出場し、27ゴール21アシストをマーク。3年連続でクラブの年間最優秀ゴール賞を受賞するなど、世界最高峰のプレミアリーグでインパクトを残している。

なお、ECLの登録枠は1クラブにつき最大25名まで登録可能なリストAと、登録上限のないリストBに分けられている。リストAのうち8枠は「地元育成選手」の専用枠となっており、現在所属しているクラブ、あるいは同じサッカー協会に所属するクラブで一定期間プレーした選手がその対象となっている。そのため、リストAの中で自由に登録できるのは実質17枠に。一方、リストBは主にクラブで長期間育成された若手選手が対象となっている。

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