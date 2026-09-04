リーズのダニエル・ファルケ監督が、ウェールズ代表DFジョー・ロドンの戦線離脱を明言した。3日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。

プレミアリーグ第2節が先月30日に行われ、リーズは本拠地開幕戦でブレントフォードと対戦した。前半に先制点を許したものの、79分のドミニク・キャルバート・ルーウィンの同点弾で追いつき、勝ち点1を分け合う試合となった。

しかし、この試合では、DFラインの中心選手であるロドンが前半途中に負傷。ブレントフォードのカウンターに対応した際、左足のハムストリングを痛めてピッチに倒れ込み、34分にニコ・エルヴェディとの途中交代を余儀なくされていた。

そして、ファルケ監督はロドンの状況について「悪い知らせだ。深刻なハムストリングの負傷だ。8週間から10週間離脱するだろう」と語り、しばらくの間、戦線離脱になることを認めた。

ロドンは2024－25シーズンにチャンピオンシップ（イングランド2部）でリーグ戦全試合にスタメン出場を果たし、プレミアリーグ昇格に貢献。昨季もリーグ戦35試合に出場するなど、主力選手として守備陣をけん引していた

「彼は重要な選手なので、我々にとっては大きな痛手だ。センターバックにはジェームズ・ジャスティンを起用するかもしれない。ジョー（・ロドン）が1日も早く復帰することが重要だ。必要があれば、冬の移籍市場で対応するかもしれない」