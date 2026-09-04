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【ロ 1-3 オ】
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試合終了
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OUT
8番 上田 希由翔 ショートフライ 3アウト
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OUT
7番 寺地 隆成 ショートフライ 2アウト
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OUT
6番 小川 龍成 ショートファウルフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 来田 涼斗 に代わって 7番 麦谷 祐介
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OUT
守備交代：レフト 中川 圭太 に代わって 4番 来田 涼斗
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 Ａ・マチャド
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OUT
7番 中川 圭太 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 宗 佑磨 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 中森 俊介 に代わって 10番 小野 郁
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OUT
5番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 ライトフライ 2アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 椋木 蓮 に代わって 10番 山﨑 颯一郎
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OUT
4番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 渡部 遼人 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 八木 彬 に代わって 10番 中森 俊介
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OUT
2番 山口 航輝 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 ショートゴロ 2アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 富山 凌雅 に代わって 10番 椋木 蓮
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OUT
9番 堀 柊那 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 山中 稜真 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 中川 圭太 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ａ・ジャクソン に代わって 10番 八木 彬
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OUT
守備交代：DH 代打 Ｎ・ソト に代わって 5番 Ｎ・ソト
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OUT
8番 上田 希由翔 レフトフライ 3アウト
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OUT
7番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー小川 龍成 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
6番 小川 龍成 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 Ｎ・ソト センターフライ 2アウト
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OUT
代打：安田 尚憲 に代わって 5番 Ｎ・ソト
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OUT
4番 佐藤 都志也 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙島 泰都 に代わって 10番 富山 凌雅
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OUT
6番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 来田 涼斗 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
3番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 渡部 遼人 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 山口 航輝 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 堀 柊那 セカンドヒット ランナー：1、2塁
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OUT
ロ1-3オ
ピッチャー Ａ・ジャクソンが送球キャッチミス オリックス得点！ ロ 1-3 オ ランナー：1塁
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OUT
ロ1-2オ
8番 山中 稜真 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
7番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 見逃し三振 1アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 上田 希由翔 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 寺地 隆成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 小川 龍成 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 安田 尚憲 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1塁ランナー太田 椋 盗塁失敗 3アウト
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OUT
4番 来田 涼斗 セカンドフライ 2アウト
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OUT
3番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 渡部 遼人 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 山口 航輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
ロ1-2オ
9番 堀 柊那 ショートゴロ オリックス得点！ ロ 1-2 オ 2アウト
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OUT
8番 山中 稜真 センターフライ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー中川 圭太 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 中川 圭太 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 山﨑 剛 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
ロ1-1オ
8番 上田 希由翔 ライトヒット ロッテ得点！ ロ 1-1 オ ランナー：1、2塁
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OUT
7番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 小川 龍成 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 安田 尚憲 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
6番 宗 佑磨 ショートライナー 3アウト
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OUT
ロ0-1オ
5番 紅林 弘太郎 レフトヒット オリックス得点！ ロ 0-1 オ ランナー：1、2塁
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OUT
4番 来田 涼斗 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 太田 椋 サードゴロ 2アウト
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OUT
2番 渡部 遼人 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 西川 龍馬 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 史礁 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 山口 航輝 サードフライ 1アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
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