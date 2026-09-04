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【巨 3-1 広】
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試合終了
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OUT
7番 持丸 泰輝 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：キャッチャー 大城 卓三 に代わって 3番 小林 誠司
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 4番 Ｒ・マルティネス
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OUT
6番 松本 剛 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石塚 裕惺 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 大城 卓三 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 佐々木 泰 に代わって 3番 名原 典彦
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OUT
守備交代：サード 坂倉 将吾 に代わって 6番 佐々木 泰
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OUT
守備交代：ファースト 代走 名原 典彦 に代わって 4番 坂倉 将吾
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OUT
投手交代：ピッチャー 遠藤 淳志 に代わって 9番 岡本 駿
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OUT
4番 坂倉 将吾 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 3番 中川 皓太
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OUT
代走：1塁ランナー Ｅ・モンテロ に代わって 3番 名原 典彦
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OUT
3番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 大盛 穂 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 中村 奨成 サードゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ファースト Ｂ・ダルベック に代わって 9番 増田 陸
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OUT
投手交代：ピッチャー 森田 駿哉 に代わって 3番 田中 瑛斗
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OUT
3番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 9番 遠藤 淳志
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OUT
9番 秋山 翔吾 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀田 賢慎 に代わって 9番 森田 駿哉
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OUT
代打：大瀬良 大地 に代わって 9番 秋山 翔吾
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OUT
巨3-1広
8番 勝田 成 ライトスリーベースヒット 広島得点！ 巨 3-1 広 ランナー：3塁
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OUT
7番 持丸 泰輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 佐々木 泰 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 菊池 涼介 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 萩尾 匡也 に代わって 9番 堀田 賢慎
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OUT
9番 萩尾 匡也 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：竹丸 和幸 に代わって 9番 萩尾 匡也
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OUT
8番 中山 礼都 見逃し三振 2アウト
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OUT
7番 佐々木 俊輔 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 野間 峻祥 に代わって 9番 大瀬良 大地
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OUT
4番 坂倉 将吾 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 大盛 穂 サードライナー 2アウト
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OUT
1番 中村 奨成 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 野間 峻祥 レフトフライ 1アウト
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OUT
代打：森下 暢仁 に代わって 9番 野間 峻祥
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OUT
6番 松本 剛 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 石塚 裕惺 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 大城 卓三 サードゴロ 1アウト
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OUT
8番 勝田 成 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 Ｂ・ダルベック レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ショートゴロ 1アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｅ・モンテロ ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 竹丸 和幸 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 中山 礼都 ショートフライ 2アウト
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OUT
7番 佐々木 俊輔 ショートファウルフライ 1アウト
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OUT
2番 大盛 穂 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 中村 奨成 セカンドフライ 2アウト
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OUT
9番 森下 暢仁 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 松本 剛 ショートゴロ 3アウト
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OUT
巨3-0広
ファースト Ｅ・モンテロが悪送球 巨人得点！ 巨 3-0 広
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OUT
巨1-0広
5番 石塚 裕惺 センターツーベースヒット
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OUT
4番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 レフトフライ 1アウト
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OUT
8番 勝田 成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナー佐々木 泰 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 持丸 泰輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
ショート 泉口 友汰が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
6番 佐々木 泰 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
5番 菊池 涼介 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 竹丸 和幸 キャッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
8番 中山 礼都 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
7番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 大盛 穂 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 中村 奨成 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
6番 松本 剛 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
5番 石塚 裕惺 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
巨1-0広
3番 Ｂ・ダルベック レフトヒット 巨人得点！ 巨 1-0 広 ランナー：1、2塁
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OUT
2番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
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