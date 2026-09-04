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【中 1-1 ヤ】
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コールド
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OUT
3番 並木 秀尊 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 西村 瑠伊斗 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 赤羽 由紘 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 武岡 龍世 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 松山 晋也 に代わって 9番 齋藤 綱記
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OUT
5番 石川 昂弥 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー センターフライ 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 モンテル に代わって 6番 清水 昇
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OUT
守備交代：センター 岩田 幸宏 に代わって 4番 モンテル
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OUT
7番 内山 壮真 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 岩田 幸宏 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
松山 晋也 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
5番 古賀 優大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
キャッチャー 石伊 雄太が悪送球
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OUT
1塁ランナーモンテル 盗塁成功
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OUT
代走：1塁ランナー Ｄ・サンタナ に代わって 4番 モンテル
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OUT
4番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：Ｎ・ウォルターズ に代わって 4番 Ｄ・サンタナ
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OUT
3番 並木 秀尊 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 田中 幹也 に代わって 9番 松山 晋也
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OUT
2番 村松 開人 レフトヒット 3アウト
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OUT
1番 福永 裕基 空振り三振 2アウト
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OUT
代走：2塁ランナー 高橋 周平 に代わって 9番 田中 幹也
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OUT
レフト 並木 秀尊が落球 ランナー：2塁
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OUT
9番 高橋 周平 レフトエラー ランナー：2塁
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OUT
代打：吉田 聖弥 に代わって 9番 高橋 周平
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OUT
8番 石伊 雄太 見逃し三振 1アウト
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OUT
2番 西村 瑠伊斗 セカンドフライ 3アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
9番 赤羽 由紘 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 武岡 龍世 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 内山 壮真 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 森 博人 に代わって 9番 吉田 聖弥
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OUT
7番 岡林 勇希 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
6番 花田 旭 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 サードライナー 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 代走 並木 秀尊 に代わって 2番 西村 瑠伊斗
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OUT
守備交代：レフト 西村 瑠伊斗 に代わって 3番 並木 秀尊
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OUT
守備交代：ファースト Ｊ・オスナ に代わって 9番 赤羽 由紘
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OUT
投手交代：ピッチャー 阪口 皓亮 に代わって 4番 Ｎ・ウォルターズ
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OUT
6番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 古賀 優大 ショートフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ 空振り三振 1アウト
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OUT
1塁ランナー並木 秀尊 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 増田 珠 に代わって 3番 並木 秀尊
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OUT
3番 増田 珠 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 西村 瑠伊斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 樋口 正修 に代わって 9番 森 博人
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OUT
4番 Ｍ・サノー セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 セカンドファウルフライ 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 廣澤 優 に代わって 9番 阪口 皓亮
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OUT
2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｊ・ボスラー に代わって 9番 樋口 正修
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OUT
9番 Ｊ・ボスラー フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：髙橋 宏斗 に代わって 9番 Ｊ・ボスラー
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OUT
8番 石伊 雄太 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 山田 哲人 に代わって 9番 廣澤 優
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OUT
1番 長岡 秀樹 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 山田 哲人 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：丸山 翔大 に代わって 9番 山田 哲人
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OUT
8番 武岡 龍世 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 岩田 幸宏 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 古賀 優大 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
7番 岡林 勇希 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
6番 花田 旭 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 宮本 丈 に代わって 9番 丸山 翔大
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OUT
4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 増田 珠 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 西村 瑠伊斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 宮本 丈 センターフライ 1アウト
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OUT
代打：高梨 裕稔 に代わって 9番 宮本 丈
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OUT
4番 Ｍ・サノー レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 村松 開人 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 福永 裕基 ライトフライ 2アウト
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OUT
9番 髙橋 宏斗 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 石伊 雄太 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 武岡 龍世 ショートフライ 3アウト
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OUT
7番 内山 壮真 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 岩田 幸宏 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
5番 古賀 優大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 岡林 勇希 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 花田 旭 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 増田 珠 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 西村 瑠伊斗 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ライトフライ 1アウト
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OUT
9番 高梨 裕稔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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3番 細川 成也 デッドボール ランナー：1塁
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2番 村松 開人 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 武岡 龍世 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
7番 内山 壮真 センターフライ 2アウト
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6番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト
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9番 髙橋 宏斗 セカンドゴロ 3アウト
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8番 石伊 雄太 空振り三振 2アウト
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7番 岡林 勇希 サードファウルフライ 1アウト
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6番 花田 旭 レフトヒット ランナー：1塁
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5番 古賀 優大 見逃し三振 3アウト
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4番 Ｊ・オスナ 空振り三振 2アウト
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3番 増田 珠 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
中1-1ヤ
2番 西村 瑠伊斗 右中間ホームラン ヤクルト得点！ 中 1-1 ヤ
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OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 見逃し三振 3アウト
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4番 Ｍ・サノー レフトフライ 2アウト
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3番 細川 成也 セカンドフライ 1アウト
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2番 村松 開人 ライトヒット ランナー：1塁
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中1-0ヤ
1番 福永 裕基 右中間ホームラン 中日得点！ 中 1-0 ヤ
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