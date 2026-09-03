リヨンを率いるパウロ・フォンセカ監督が、新加入の日本代表MF中村敬斗について言及した。3日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

現在26歳の中村は、今夏の移籍市場でスタッド・ランスからフランスの名門リヨンへの移籍が決定。ベルギー代表FWマリック・フォファナのサンダーランド移籍に伴い、クラブは左ウイングの後釜として中村の獲得に動いていた。

フォンセカ監督は、現地時間4日に控えるリーグ・アン第3節オセール戦に向けた前日会見に出席。その場では、プレミアリーグへと旅立ったフォファナと新加入の中村のプレースタイルの違いについて語った。

「タイプの違う選手だ。マリック・フォファナは、1対1の状況に強く、DFラインの裏への突破も速い。中村敬斗は最終局面での決定力が高く、連携プレーが得意な選手だ。昨季はランスで多くのゴールを決めた。スタイルは異なるが、中村は効果的なプレーができる選手だよ」

「チームの攻撃の形は変わらない。でも、チームとして選手のスタイルに合わせる必要もある。フォファナの場合は、彼に1対1をさせる状況を整える必要があった。中村はコンビネーションが得意なので、選手がより近い距離でプレーする必要がある」

リーグ・アン第3節リヨンvsオセールの一戦は、日本時間5日2時（4日26時）にキックオフを迎える。