カルロス・ケイロス氏が、ガーナ代表監督に再任することが決定した。

今年4月に約2年間に渡って指揮を執っていたオットー・アッド前監督の後任としてガーナ代表の指揮官に就任した現在73歳のケイロス監督。これにより、2010年の南アフリカ大会で母国ポルトガル代表を、2014年のブラジル大会、2018年のロシア大会、2022年のカタール大会でイラン代表を率いたことに続いて、5大会連続でW杯で指揮を執ることに。

FIFAワールドカップ2026ではグループ3位で決勝トーナメント進出を果たしたものの、ラウンド32でコロンビア代表に0－1で敗れ敗退となっていた。

その後、同監督はW杯敗退が決まったことを受けて退任を表明していた。

しかし、ガーナサッカー協会（GFA）は内部協議の結果、同氏を再び監督として起用することを決定。新契約の期間などの詳細は追って発表する予定というが、「GFAは、ケイロス氏の豊富な国際経験、戦術的な専門知識、そしてブラックスターズに関する知見こそが、チームを次の段階へと導く上で大きな強みになると考えています」と、同氏の再任について公式声明で発表している。

ケイロス氏にとって2度目となるガーナ代表監督としての初仕事は、今月後半に開幕するアフリカ・ネーションズカップ2027予選となる。

グループCに入ったブラックスターズは、コートジボワール、ガンビア、ソマリアと今後対戦することになる。