リヨンは2日、リーグ・ドゥ（フランス2部）のスタッド・ランスが所属する日本代表MF中村敬斗を2030年6月までの4年契約で獲得したと発表した。背番号は「11」。

クラブは固定の移籍金が100万ユーロ（約1億8000万円）で、成果によって最大1900万ユーロ（約35億円）が変動する形で支払われるとも発表。将来的な移籍があった場合、そのうちの12.5％も支払われるとしている。

現在26歳の中村は、ガンバ大阪でプロキャリアをスタートさせ、2019年夏に欧州へ渡った。これまでトゥウェンテ、シント・トロイデン、LASKリンツでプレーし、2023年夏にスタッド・ランスへ完全移籍。2024－25シーズンはリーグ戦で11ゴールをマークするも、クラブは2部降格。昨夏も移籍の可能性が取り沙汰されていたが、移籍は成立せずランスに残留。昨シーズンは、リーグ・ドゥ（フランス2部）で公式戦32試合出場14ゴール3アシストを記録した。

また、日本代表においては、2023年3月にA代表デビューを飾り、ここまで通算29試合出場11ゴール4アシストをマーク。FIFAワールドカップ2026でも全4試合に出場し、1ゴール1アシストと結果を残していた。

中村はクラブ公式HPを通じ、「OLに加入でき、とてもうれしいです。偉大なクラブであり、このユニフォームを着てプレーし、決定的な役割を果たすことが待ち切れません。僕がクラブ初の（男子での）日本人選手だと知りましたが、それはすごく重要なことであり、最高の形で日本を代表する存在になりたいと思っています」

リヨンはベルギー代表FWマリック・フォファナがサンダーランドへと移籍。左ウイングの選手の後釜として中村に目を付け、獲得に動いていた。

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