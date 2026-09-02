2026／27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ・1stラウンド・1回戦の15試合が2日に開催された。

1stラウンドには、AFCチャンピオンズリーグエリートとAFCチャンピオンズリーグ2に出場する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、FC町田ゼルビア、柏レイソル、ガンバ大阪、京都サンガF.C.から、2025明治安田J1リーグの順位と、明治安田J1百年構想リーグの順位の和が上位である鹿島と神戸を除くJ1の18クラブ、そしてJ2の20クラブとJ3の20クラブの計58クラブが参戦した。その58クラブを6つのグループに分け、1試合制のノックアウト方式を実施。各グループを勝ち上がった6クラブと、鹿島と神戸を合わせた8クラブがプライムラウンドに進む。

なお、ACLEとACL2に出場する6クラブのうち、2025明治安田J1リーグの順位と明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの順位の和が3番目から6番目のFC町田ゼルビア、柏レイソル、ガンバ大阪、京都サンガF.C.は1stラウンドの4回戦から出場。当該クラブ同士（3番目と6番目、4番目と5番目の組み合わせ）で試合を行う予定だ。

J2リーグ首位のRB大宮アルディージャは、敵地でJ3リーグ5位のガイナーレ鳥取と対戦し、1－3で敗戦。大宮が1回戦で姿を消した。公式戦4連敗中だった北海道コンサドーレ札幌は、敵地で鹿児島ユナイテッドFCに1－0で勝利し、久々となる公式戦白星を手にした。

また、J2リーグ3位の藤枝MYFCは、敵地でレノファ山口FCに2－0で勝利したほか、その他のJ2勢ではアルビレックス新潟、ジュビロ磐田、横浜FC、栃木シティ、カターレ富山、サガン鳥栖が勝利。徳島ヴォルティスはFC岐阜との一戦でPK戦の末に敗退し、ヴァンフォーレ甲府や大分トリニータなども1stラウンド・1回戦で姿を消している。

2日に開催された試合結果、9日に開催予定の対戦カードは以下の通り。

◆■1stラウンド・1回戦

▼9月2日（水）開催

ヴァンラーレ八戸 0－2 栃木シティ

SC相模原 0－3 ジュビロ磐田

ザスパ群馬 1－2 アルビレックス新潟

ツエーゲン金沢 2－1 FC今治

テゲバジャーロ宮崎 1－2 カターレ富山

FC琉球 2－3 横浜FC

FC岐阜 0－0（PK戦：3－1） 徳島ヴォルティス

鹿児島ユナイテッドFC 0－1 北海道コンサドーレ札幌

ギラヴァンツ北九州 1－0 いわきFC

ロアッソ熊本 2－0 大分トリニータ

FC大阪 3－0 ヴァンフォーレ甲府

奈良クラブ 1－2 サガン鳥栖

レノファ山口FC 0－2 藤枝MYFC

ガイナーレ鳥取 3－1 RB大宮アルディージャ

愛媛FC 1－0 ブラウブリッツ秋田

▼9月9日（水）開催

18：30 レイラック滋賀FC vs 東京ヴェルディ

19：00 松本山雅FC vs 湘南ベルマーレ

19：00 栃木SC vs モンテディオ山形

19：00 カマタマーレ讃岐 vs ジェフユナイテッド千葉

19：00 高知ユナイテッドSC vs V・ファーレン長崎

19：00 AC長野パルセイロ vs 水戸ホーリーホック

19：00 福島ユナイテッドFC vs ベガルタ仙台