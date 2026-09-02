2026／27明治安田J1リーグ第5節が2日に行われ、セレッソ大阪と柏レイソルが対戦した。

これまで2勝2敗のC大阪が、無傷の開幕4連勝と好調な首位の柏を迎えた。この試合、先制したのはC大阪だった。20分、C大阪が敵陣近くの右サイドでFKを獲得すると、キッカーの奥田勇斗がボックス内へボールを蹴り込むと、櫻川ソロモンが空中戦を制し、頭で合わせてゴールネットを揺らした。一方で、先制された柏はボールをコントロールできず、なかなか攻撃のテンポをつかめない。結局、C大阪の1点リードのまま前半は終了した。

柏のリカルド・ロドリゲス監督は、ハーフタイムに3名を交代。熊坂光希、垣田裕暉、山内日向汰に代えて細谷真大、小西雄大、瀬川祐輔をピッチに送り出した。そして後半、柏は徐々に本来の調子を取り戻し、相手ゴールに迫っていく。しかしC大阪のGK中村航輔のビッグセーブもあり、柏はなかなかゴールネットを揺らすことができない。

すると68分、櫻川がボックス内で柏のGK小島亨介からファウルを受け、C大阪がPKを獲得。このPKを櫻川が自ら沈め、C大阪がリードを2点差に広げた。

2点を追う状況に立たされた柏は、その後も相手ゴールに迫るが、無得点のまま試合は終了。C大阪が2－0で柏に勝利した。敗戦した柏は開幕からの連勝が「4」でストップした。

次節は6日に行われ、C大阪はホームで東京ヴェルディと、柏はホームで横浜F・マリノスとそれぞれ対戦する。

【スコア】

セレッソ大阪 2－0 柏レイソル

【得点者】

1－0 20分 櫻川ソロモン（セレッソ大阪）

2－0 68分 櫻川ソロモン（セレッソ大阪／PK）

【動画】奥田勇斗のFKから櫻川ソロモンのヘディング弾！