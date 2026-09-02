2026／27明治安田J1リーグ第5節が2日に行われた。

首位の柏レイソル、2位の鹿島アントラーズの開幕からの連勝はともに「4」でストップした。柏は櫻川ソロモンの2発に沈み、セレッソ大阪に0－2で敗戦。水戸ホーリーホックとの“茨城ダービー”を戦った鹿島はレオ・セアラが2ゴールと気を吐いたが、渡邉新太に4点を叩き込まれて黒星となった。

この2チームを抜き去って首位に浮上したのがFC町田ゼルビア。川崎フロンターレに先制を許すも、小川航基が75分と81分に立て続けにネットを揺らして逆転勝利を収めた。また、4位のサンフレッチェ広島も町田と同じく無敗を維持。前半は名古屋グランパス相手に攻めあぐねたが、セバスティアン・アレーを投入した後半に一挙3得点を奪い、3試合ぶりの白星を飾っている。

ジェフユナイテッド千葉と東京ヴェルディは未勝利と苦しい状況が続く。ファジアーノ岡山と対戦した千葉は一時同点に追いついたものの、90＋4分に痛恨の失点を喫し、泥沼の5連敗となった。東京Vはヴィッセル神戸に0－2で敗れている。

清水エスパルスとFC東京の一戦は1－1のドローで終了。清水が連敗を3で止めた一方、FC東京は3連勝を逃した。前節待望の初勝利を手にした浦和レッズは終盤の連続ゴールでアビスパ福岡との撃ち合いを3－2で制し、連勝を飾っている。ガンバ大阪は2点ビハインドからV・ファーレン長崎に追いついたものの、4戦未勝利。横浜F・マリノスと京都サンガF.C.の一戦は1－1のドローで終了した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆第5節・試合結果

水戸 4－2 鹿島

千葉 1－2 岡山

東京V 0－2 神戸

町田 2－1 川崎F

横浜FM 1－1 京都

清水 1－1 FC東京

C大阪 2－0 柏

広島 3－0 名古屋

福岡 2－3 浦和

長崎 2－2 G大阪

◆順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 町田（13／＋11）

2位 柏（12／＋4）

3位 鹿島（12／＋3）

4位 広島（11／＋9）

5位 神戸（10／＋3）

6位 C大阪（9／0）

7位 水戸（8／＋3）

8位 FC東京（8／＋1）

9位 横浜FM（7／0）

10位 岡山（7／0）

11位 川崎F（6／＋1）

12位 G大阪（6／－1）

13位 名古屋（6／－2）

14位 浦和（6／－4）

15位 京都（5／－2）

16位 清水（4／－2）

17位 長崎（4／－5）

18位 福岡（3／－1）

19位 東京V（2／－6）

20位 千葉（0／－12）

◆第6節・対戦カード

▼5日（土）

19:00 福岡 vs 水戸

▼6日（日）

18:00 千葉 vs G大阪

18:00 岡山 vs 広島

18:00 鹿島 vs 浦和

18:00 名古屋 vs 町田

19:00 川崎F vs 清水

19:00 C大阪 vs 東京V

19:00 神戸 vs 長崎

19:00 柏 vs 横浜FM

19:30 FC東京 vs 京都