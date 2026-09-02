自営業で仕事も家も一緒でモヤモヤ…離婚したいわけではないけど…悩む相談者への共感・アドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、40代の女性から届いた「夫婦で自営業を続ける中での、仕事と家庭の距離の取り方」についてのお悩みを紹介しました。夫と仕事をしている自営業夫婦です。身内や近しい人と仕事を続ける秘訣や工夫を知りたいです。夫は独立して3年目になり、私もパートを辞めて本格的に夫の仕事を支えることに決めました。しかし、毎日仕事でも一緒、帰宅してからも一緒で、会話も仕事のことばかりになり、「お腹いっぱい！」な気持ちになってしまいます。帰宅後に私が複数の家事を同時進行している横で、夫がくつろいで野球中継やスマホゲームをしていると、「私、仕事から帰ってまた家事という仕事をしているんだけど!?」と毎日イライラしてしまいます。お給料もほぼ家庭の支出に消えるため、労働対価や評価が見えずモヤモヤします。離婚したいわけではなく、長くうまく2人で仕事を継続していくための心得を教えてほしいです。（東京都 40代 女性 自営業）この相談を受け、パーソナリティの住吉美紀は「すごく分かりやすいですし、どういうお気持ちでご相談くださったのかがとても伝わってきました」と寄り添いました。「仲が良いかどうかにかかわらず、家族など近い関係で仕事も家もずっと一緒となると、お互いに何かしら一杯一杯になってきますよね。喧嘩をすると不要なエネルギーを使うので、喧嘩ではない形で『ちょっと1回、思っていることを言い合わない？』と話し合う場を持つことをおすすめします。相手の旦那様側にも、何か思っていることがあるかもしれないですしね」とアドバイスし、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――この相談に対し、同様の経験を持つリスナーや自営業の先輩たちから、実践的な工夫やアドバイスが多数届きました。我が家も夫婦で自営業をしていて、ほぼ同じ状況です！ 帰宅後に夫がすぐテレビを見てくつろぎ、私が急いで夕食準備と洗濯をする毎日にイライラが爆発していました。そこで私は、自営業の後に週1～2回、3時間ほどの深夜バイトを始めました。夫と物理的に離れられますし、バイトの日は「今日はバイトだから夜ごはん頼むよ！」とお願いできます。顔を合わせなくて済むバイトはとても楽しく、お給料ももらえて最高のリフレッシュになっています。バイト終わりのビールを夫と飲んでイライラも解消され、翌日からまた頑張れています。（東京都 50歳 女性 会社員）母が事業主で、定年退職した父が昨年から一緒に働き始めました。母が料理やパソコン仕事に追われる横で、父がリビングで焼酎を飲んでいて、母がイラつく姿をよく見かけます（笑）。父はプラモデル用の趣味部屋や庭キャンプでON・OFFを切り替え、2人で週末に温泉旅行に行って関係をリセットしているようです。いつもと違う環境に身を置くことで、「こんなときまで仕事の話なんて」という気分になり、日常もうまく回るのかもしれません。（宮城県 30代 男性 会社員）夫は19歳年上のオーナーシェフで、お店は今年で24年目です。家にも上司や師匠がいるような状態です（笑）。秘訣は、必要がない限り休日は別行動すること。平日は帰宅後に夫の夕食を作ってから、自分は食べたいものを別に作って食べます。同じものを一緒に食べず、朝のヨガや寝る前のストレッチなど、自分の生活リズムを守ることを意識しています。夫が病気から復帰し、コックコート姿で現れたとき、心が軽くなる瞬間を感じました。これが自営業の醍醐味かもしれません。（50代後半 女性 自営業）結婚前から夫婦で美容室を経営して丸20年になります。秘訣は「職場以外では仕事の話をしない」こと。そして、思っていることは冷静に、命令や指示語ではなく自分の気持ちとして伝え、お互いに妥協点を探すことです。お互いの得意・不得意を尊重し合うことも大切にしています。（神奈川県 40歳 女性 自営業）夫の両親や親族、スタッフと一緒に働き始めて20年になります。最初は「寝ても覚めても仕事…」と思っていましたが、夫が緊急入院した際、「現場に立てるだけで幸せだ」と気づき、腹も立たなくなりました。「ちょっと仕事の話をしていい？」と前置きして話し、終わったら「はい、おしまい！ 今度の休みどこ行く？」と会話をサッと切り替える工夫をしています。（茨城県 55歳 女性 自営業）夫婦で副業の会社をやっています。ポイントはしっかり話をすることと、「相手の方が自分より大変なんだ」と思うことです。事業のプレッシャーが大きいと、旦那様も野球を見たりしないとやっていられないのだと思います。うちの夫もプレッシャーが増えると趣味（推し活）を始めましたが、仕事のストレスで病んでしまうよりは良いと思って見守っています。（埼玉県 42歳 女性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM