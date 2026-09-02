今日の運勢 9月3日（木）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月3日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月3日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？心のバランスがすっと整う日。モヤモヤしていたことがあるなら、今日は自分の中で決着をつけられそうです。自分の気持ちに正直になることで、身近な環境にも良い変化が。温泉に行ったり、入浴剤をお風呂に入れたりすると運気アップに。新しいサイクルが始まる日。ここ最近のモヤモヤが晴れて、地に足のついた前向きさが戻ってきそう。直感よりも堅実な判断が功を奏しそうです。自分を信じてコツコツ積み上げていくことが大きな実りにつながるはず。レモンのアロマオイルを焚くと◎。視野がぐっと広がる日。専門的な知識に触れたり、普段は行かない場所の情報を調べたりすると、思わぬラッキーのきっかけが見つかりそう。誰かの体験談に耳を傾けてみてもいいでしょう。タンパク質をしっかり摂ると、体も心も安定しそう。一対一のやりとりが鍵になる日。自分のペースを押しつけず、相手の言葉をいつもより丁寧に拾う意識を持ちましょう。午前中にやるべきことを片づけて、夜は人との時間を優先するとスムーズに動けそう。自然の多い場所を散歩してみて。自分の棚卸しに最適な日。今あるものを見直すと、意外な価値に気づけそうです。副業や資格の活用を考えている人は、夜になってから情報収集してみて。堅実さが流れを引き寄せるタイミングです。食事は和食を選んで、体の内側から整えてみましょう。次のステージに意識が移り始める日。仲間とのつながり方に目を向けると、新しい可能性が見えてきます。手を広げすぎると中途半端になるので、手放すことも選択肢に入れましょう。新しい情報や動画をチェックすると、インスピレーションが湧きそう。身近な人との時間が大切な日。やる気が空回りしやすいので、頑張りすぎないことを意識しましょう。今日は小さな片づけや模様替えで十分です。夜は家でまったり過ごしてみて。夕飯にはスタミナのつく肉料理を選ぶと、翌日への活力に。思ったほどスピードが出にくい日。勢いで決めるよりも、じっくり吟味するほうがうまくいきそうです。焦りを感じたら、急がなくていいと自分に言い聞かせて。今とは真逆のことをあえて試してみると、意外な発見がありそう。気持ちの切り替えが必要な日。なんとなく停滞感を感じたら、環境を変えてみるのが効果的です。慣れた場所から少し離れるだけで、いろんな見え方が変わるはず。お金の使い方も意識的に変えてみましょう。オムライスを食べるのもおすすめ。見えない疲れが出やすい日。人付き合いの中で、知らず知らずのうちに気を遣いすぎていないかチェックしましょう。今日は無理に輪に入ろうとせず、ひとりの時間を確保するのが先決。マッサージで体をほぐすと、気持ちも緩んで運気アップに。イライラしやすい日。仕事でもプライベートでも、思い通りにいかないことが出てきやすいタイミングです。感情に振り回されないよう、今日は受け身を意識しましょう。イラッとしたことは手帳に書いてまとめると、冷静に判断できそう。対人関係で波風が立ちやすい日。パートナーや身近な人との間に、小さなすれ違いが生まれやすいので注意しましょう。主張を押し通そうとするほどこじれやすいので、今日は一歩引くのが正解。塩の効いた料理を食べると、悪い流れをカットできそう。終わらせたいのに終わらないことがあるなら、もう少しだけ粘ってみましょう。もうすぐ区切りがつくタイミングが来ます。途中で投げ出さなかった自分を、あとできっと褒めたくなるはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4