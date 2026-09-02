シャルケは1日、ウルヴァーハンプトンに所属する韓国代表FWファン・ヒチャンを1年間のレンタル移籍で獲得したことを発表した。買い取りオプションなどは付いていない。

現在30歳のファン・ヒチャンは、リーフェリングやザルツブルク、ハンブルガーSVなどでプレー。2020年7月にライプツィヒに完全移籍すると、2021年8月にはウルヴスへとレンタル移籍で加入。2022年7月に完全移籍へと切り替わっていた。

レンタル期間も含め、5シーズンで公式戦150試合に出場し27得点を記録。プレミアリーグでも133試合に出場し24得点を記録していたが、チームは今シーズンからチャンピオンシップ（イングランド2部）に降格しており、開幕からメンバー外の状態が続いていた。

また、韓国代表としても82試合に出場し17得点を記録。FIFAワールドカップ2026でも、3試合に出場していた。

ブンデスリーガでも20試合に出場した経験のあるファン・ヒチャン。昇格組のシャルケにとっては経験豊富な選手が加入することとなり、「攻撃陣の選択肢が強化された。彼は複数のポジションでプレーでき、様々なリーグや国際舞台での長年の経験は大きなプラス要素だ」と、ディレクターのユーリ・ムルダー氏はコメントしている。