ベティスは1日、MFダニ・セバージョスと2029年夏までの3年契約を締結したことを発表した。

希い続けた“復帰”の扉が開いた。1996年8月7日生まれのセバージョスは現在30歳。ベティスのカンテラ出身でトップチームで輝かしい日々を過ごした後、2017年夏にレアル・マドリードに加入した。アーセナルへのレンタル移籍を途中に挟みつつも、在籍7年間でクラブ公式戦通算215試合出場。チャンピオンズリーグを3度優勝したのを筆頭に、計16タイトルを獲得した。一方で、エル・ブランコでは絶対的な主力に定着することができず、とくに近年はケガも重なってプレータイムが減少。今夏、契約を1年残していたなかで契約解除に至ったのだ。

セバージョスとベティスはここ数年、夏の移籍市場が開くたびに古巣復帰の可能性が加熱していたなか、かくして9年ぶりに故郷に帰ることが決定。スペイン紙『マルカ』は、セバージョスの給与はチーム内で3番目に高く、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグの出場権獲得のほか、競技成績に応じた各種ボーナスが盛り込まれていることを伝えている。

昨夏には、「復帰の扉が常に開いているといいね」と“懸想のクラブ”への復帰願望を公にしていたセバージョス。ベティスで再出発を図る30歳に注目が集まっている。

【おかえり】セバージョスのベティス復帰がついに実現



