バーンリーは9月1日、セルティックから日本代表MF旗手怜央が完全移籍加入することを発表した。

クラブからの発表によると、旗手はバーンリーと2029年6月末までの3年契約を締結。移籍金は公表されていない。

完全移籍加入に際し、旗手はバーンリーを通して次のようにコメントを発表した。

「これは僕にとって素晴らしい移籍です。イングランドでプレーするのは初めてですが、加入できるのは素晴らしいクラブですから。自分の経験と知識をロッカールームに持ち込み、ピッチ上でチームが目標を達成できるよう、できる限り貢献したいと思っています」

旗手は1997年11月21日生まれの現在28歳。静岡学園高校、順天堂大学を経て、2020年に川崎フロンターレへ入団した。川崎Fでは初年度から主力として活躍し、J1リーグ2連覇や天皇杯JFA第100回全日本サッカー選手権大会優勝に貢献。2021シーズンにはJリーグベストイレブンにも選出された。

2022年1月、セルティックへの完全移籍加入が決定し、自身初の欧州挑戦が決定。スコットランドの名門でも、当時の指揮官だったアンジェ・ポステコグルー監督（現：アル・ナスル）から信頼を寄せられ、即座に定位置を確保した。セルティックでは在籍した5シーズンすべてでスコティッシュ・プレミアシップの優勝を経験。個人としては公式戦通算191試合出場33ゴール31アシストを記録し、チャンピオンズリーグ（CL）でもゴールを挙げた。

また、日本代表としても各年代別から活躍しており、2021年に開催された東京オリンピック2020を戦うU－24日本代表のメンバーにも選出。2021年11月にはA代表に初招集され、翌年3月にはデビューも飾った。これまで国際Aマッチ通算で11キャップを刻んでいる。

旗手の新天地となるバーンリーは、2016－17シーズンから6シーズン連続でプレミアリーグに身を置いていたものの、2021－22シーズンにチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）降格の憂き目を見ると、以降は1年ごとに昇降格を繰り返している。昨季はプレミアリーグを19位で終え、チャンピオンシップ降格が決定。今季のチャンピオンシップは既に開幕しており、バーンリーは第3節を終えて1分け2敗と未勝利が続いている。

【動画】旗手のバーンリー初日に密着