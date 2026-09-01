アストン・ヴィラは1日、パリ・サンジェルマン（PSG）からセネガル代表FWイブライム・ンバイェを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「19」に決定している。

フランスメディア『RMCスポーツ』によると、移籍金は5500万ユーロ（約102億円）。契約期間は2031年6月30日までの5年間となり、1年間の延長オプションも付帯している模様だ。

現在18歳のンバイェは、2018年にPSGのアカデミーへ加わり、2024年8月にトップチームデビューを飾った。これまで同クラブで通算42試合出場4ゴール4アシストを記録しており、今夏開催されたFIFAワールドカップ2026にもセネガル代表メンバーに選出されていた。

今夏の移籍市場でアストン・ヴィラは大刷新を敢行。GKエミリアーノ・マルティネス、DFエズリ・コンサ、MFユーリ・ティーレマンス、FWモーガン・ロジャーズ、FWオリー・ワトキンズといった主力選手が相次いで退団した。

その一方で、GK鈴木彩艶やMFヨハン・マンザンビ、MFレオン・ゴレツカ、FWニコラス・ジャクソンらを次々と確保。ンバイェは今夏の移籍市場でクラブにとって9人目の新加入選手となった。