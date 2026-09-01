サンダーランドはリヨンに所属するベルギー代表FWマリック・フォファナの獲得で合意に達したようだ。これに伴い、左ウイングの主力を失うこととなるリヨンが、スタッド・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗の獲得に乗り出しているという。

イギリスメディア『BBC』は1日、サンダーランドがフォファナの獲得をめぐり、リヨンと固定額2560万ポンド（約55億円）に最大ボーナス430万ポンド（約9億円）の移籍金で合意に至ったと報道。すでにメディカルチェックを受診するため、イングランドへ渡航し、その後に5年契約を締結する見込みだと伝えられている。

同選手に対しては、アーセナルも獲得に関心を示していたが、リヨンの要求額が高額と判断したため、交渉から撤退したという。

そして、左ウイングの退団が決定的となったリヨンは、その後釜として中村の獲得を進めている模様。フランスメディア『RMCスポーツ』は、「リヨンはフォファナの抜けた穴をそのままにするつもりはない。クラブは中村敬斗の獲得交渉を加速させている」と報じている。

現在26歳の中村は昨夏に続き、今夏の移籍市場でもマルセイユやエヴァートンからの関心が取り沙汰されたが、ここまで進展は見られず。昨シーズンはリーグ・ドゥ（フランス2部）でリーグ戦29試合出場14ゴール2アシストを記録。FIFAワールドカップ2026でも1ゴール1アシストをマークするなど、存在感を放っていた。